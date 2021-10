V školách vznikajú konflikty medzi rodičmi. Dôvodom je nosenie rúšok

Učitelia sú pod veľkým tlakom a majú obavu riešiť to na úrovni vedenia.

24. okt 2021 o 15:45 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. Podľa novej vyhlášky hlavného hygienika už deti v triedach nemusia nosiť rúška. Vo väčšine škôl však pokračujú v zabehnutom režime. Kým v niektorých triedach proti rúškam nemajú rodičia žiadne výhrady, v niektorých vznikajú medzi rodičmi konflikty kvôli rozdielnym názorom. Učitelia majú obavu riešiť to s vedením školy, aby situáciu nevyhrotili. Hygiena však naďalej odporúča prekrývať dýchacie cesty, delta variant sa totiž šíri rýchlejšie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Rúška vadia rodičom, nie deťom

Konflikty medzi rodičmi vznikli vo všetkých troch okresoch regiónu. Pred jednou základnou školou sa rozhovor vyostril. „Jeden z otcov spolužiaka môjho syna na mňa vrieskal, že zabíjam jeho syna oxidom uhličitým, lebo som poznamenala, že by mali mať deti rúška naďalej. Tak som sa ho opýtala, či si vôbec uvedomuje, čo za hlúposť povedal. Vulgárne mi vynadal,“ povedala matka osemročného Adama.

Oslovila teda samotného chlapca, či ho nosenie rúška nejako obmedzuje. „Chlapec nechápal, o čo mi ide, povedal, že je na to zvyknutý a dýcha sa mu normálne. Prekáža to teda len otcovi a ako nakoniec vysvitlo, je to viac o politických názoroch ako o zdraví detí.“ Keď navrhla, aby s problémom zašli za vedením školy, otec žiaka odmietol. „Vraj riaditelia sú dosadení touto vládou a robia všetko proti nemu,“ povedala matka školáka Adama.

V článku sa dočítate: Ako sa vyvíjajú konflikty medzi rodičmi školákov?

Čo všetko rodičom prekáža?

Ako prebieha samotestovanie?

Čo sa deje ďalej, ak žiakovi ukáže test pozitívny výsledok?

Koľko tried týždenne hygiena posiela do karantény?

Starší žiaci riešia očkovanie, no nie je to jednoduché. S čím sa potýkajú?

Ako sa na konflikty, zákazy a opatrenia pre deti pozerá psychológ?

Rozbieha sa aj chrípková epidémia. Viete ako rozlíšiť príznaky? Poradíme vám.

Podobne prebehla na inej základnej škole diskusia rodičov v skupine na sociálnej sieti, ktorú si vytvorili pre ľahšiu komunikáciu. „Teraz vidím, že to asi bola chyba. Bez priamej konfrontácie sú ľudia omnoho odvážnejší a tiež agresívnejší,“ povedala Zuzana z Považskej Bystrice. Hádka sa strhla pre nosenie rúšok, ale eskalovala kvôli testovaniu.