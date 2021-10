Stredná zdravotnícka škola. Škola, ktorá mení svet

Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca škola. Neustále zlepšovanie, tvorivosť, poskytovanie kvalitného vzdelávania, prepojenie s praxou sú hlavné hodnoty školy.

27. okt 2021 o 0:00

„Preferujeme otvorenú komunikáciu, priateľský a individuálny prístup k osobnosti žiaka. Sme škola rodinného typu. Často u nás študujú súrodenci, ale nie je zriedkavosťou, že sa v škole na vyučovaní stretávajú aj deti so svojimi rodičmi, ktorí študujú vo večernom štúdiu,“ hovorí riaditeľka školy PhDr. Podolanová.

Odbory

Škola ponúka dva akreditované štvorročné študijné. Prvým z nich je odbor praktická sestra, počas ktorého sa žiaci okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov venujú najmä teoretickému a praktickému vyučovaniu, ktoré prebieha priamo na lôžkových oddeleniach NsP v Považskej Bystrici, v domovoch sociálnej starostlivosti, detských jasliach, ako aj v nemocničných a sociálnych zariadeniach v zahraničí.

Druhým je študijný odbor masér, ktorého praktické vyučovanie v 3. a 4. ročníku sa bude realizovať na rehabilitačných oddeleniach v kúpeľných zariadeniach.

Oba odbory sú ukončené maturitnou skúškou, ktorá sa skladá zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej a praktickej časti odborných predmetov.

Školy, ktoré menia svet

Škola sa zameriava aj na profesionálny rozvoj pedagógov. V tomto školskom roku začínajú dvojročný tréningovo-mentoringový program Školy, ktoré menia svet. Vyučujúci absolvujú sériu zážitkových tréningov vedených skúsenými lektormi a expertmi na rozvoj kritického myslenia a mediálnej gramotnosti, riešenie konfliktov, motivácie žiakov i kolegov, prevenciu vyhorenia. Tieto metódy pomáhajú u žiakov a žiačok prehlbovať kritické myslenie, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, dobrovoľnícke aktivity, občiansku angažovanosť a zodpovednosť. Vďaka školeniam zavádzajú pedagógovia nové prvky vo svojej pedagogickej praxi prirodzenejšie a jednoduchšie.

Knižka rozprávok prvej pomoci pre materské školy

Potrebu ovládania prvej pomoci laickou verejnosťou si na škole naplno uvedomujú. Dlhodobo organizujú praktické workshopy prvej pomoci pre dospelých aj žiakov stredných, základných a materských škôl. Učiteľka Ivana Pavlacová získala minulý rok grant z neinvestičného fondu Teacher Development Program Slovakia, n.f. pre jej projekt „Prvá pomoc pre všetkých“. Spolu so žiakmi na ňom pracovala viac ako 12 mesiacov. V rámci projektu absolvovala odborné školenia na podporu motivácie u žiakov, skupinovej dynamiky v triede, konštruktívne riešenia konfliktov. Zrealizovala workshopy pre žiakov, ktorí následne školili žiakov základných škôl. Zorganizovala tiež súťaž prvej pomoci pre základné školy v regióne. Najväčšiu kreativitu však žiaci s pani učiteľkou prejavili pri písaní knižky rozprávok o prvej pomoci pre materské školy. Knižku nielen vymysleli, napísali, ale aj ilustrovali a nahrali audio verziu na CD. Spoločne s maskotom Mackom Lackom potom knižku distribuovali do materských škôl v regióne.

30. výročie

Škola tento rok oslávila 30. výročie od jej založenia: „V tejto inštitúcii sa zrodil nejeden superhrdina stvorený pre záchranu životov. Nejeden človek, ktorého poslaním je starostlivosť o ľudí, ktorí to potrebujú. Preto by som sa rada v mene svojom aj svojich kolegýň a kolegov poďakovala zakladateľom školy, súčasným i minulým riaditeľkám a zamestnancom školy, absolventom, súčasným žiakom a všetkým, ktorým naša Zdravotka nejakým spôsobom zasiahla do života. Naše výročie sme oslávili malou slávnosťou za prítomnosti predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, ako aj zástupcov vedenia mesta. Na tejto slávnosti sme tiež uviedli do života knižku prvej pomoci „Ako zvieratká kamarátov zachránili“ pre materské školy, ktorej autormi a autorkami sú naši žiaci. Ďakujem zároveň všetkým, ktorí prišli s nami naše výročie osláviť, všetkým, ktorí sa podieľali na tomto dni a našej škole želáme do budúcnosti veľké plány, veľké činy a veľké hodnoty,“ dodáva riaditeľka školy.

Zahraničné stáže sú pre študentov atraktívne

Stredná zdravotnícka škola v Považskej Bystrici odštartovala školský rok 2021/2022 projektom Erasmus+, v rámci ktorého mali žiaci možnosť absolvovať zahraničné stáže v Českej republike a v Nemecku.

16 žiakov štvrtého ročníka absolvovali 2 týždňovú odbornú prax v Nemocnici AGEL Ostrava Vítkovice na neurologickom oddelení, príjmovej ambulancii, JIS, stacionári a operačnej sále a na rehabilitačnom oddelení: „Projekt nám umožnil porovnať zdravotnú starostlivosť oboch štátov. Osvojili sme si pracovné návyky, posilnili sebadôveru, samostatnosť, zodpovednosť, ale i schopnosť pracovať tímovo. Naša stáž však nebola iba o práci. Voľný čas mimo nemocnice sme využili na spoznávanie Ostravy, či Brna, ktoré sme navštívili počas víkendu. Bol to pre nás nezabudnuteľný zážitok,“ hovorí Natália, absolventka stáže.

3 žiačky tiež vycestovali na zahraničnú stáž do Drážďan, kde praxovali v nemocnici v Kreischi. „Personál v nemocnici bol ku nám veľmi milý a ústretový. Stretli sme tam aj veľa zdravotníckeho personálu rôznych národností.. Naučili sme sa pracovať v medzinárodnom tíme, oboznámili sme sa s organizáciou a metódami práce inej nemocnice. Nemocnica v Kreische v nás zanechala naozaj obrovský pozitívny dojem a veľký zážitok. Vo voľnom čase sme stihli navštíviť mestá Drážďany a aj Berlín. Ďakujeme za to, že existuje taký projekt ako Erasmus+, lebo vďaka nemu dokáže veľa študentov poznať iné pracovné možnosti a vidieť kus sveta.“

Tento školský rok vycestujú v rámci projektu Erasmus+ v mesiaci jún aj ďalšie skupiny žiakov a učiteľov do Španielska, Nemecka a Českej republiky. „Na odbornú stáž idú aj vyučujúce. Dve kolegyne sa pôjdu vzdelávať do Karlových Varov, kde budú získavať skúsenosti v oblasti kúpeľnej starostlivosti. Šesť kolegýň vycestuje do Talianska, Grécka, kde sa budú vzdelávať v oblastiach nových učebných postupov v psychológii, triednej klíme, počítačových zručností, prevencii šikanovania, environmentalistiky. Plánujeme toho naozaj veľa,“ dodáva s úsmevom riaditeľka školy.

Kritériá prijímacie skúšky

Stredná zdravotnícka škola bude v školskom roku 2022/2023 prijímať do troch tried prvého ročníka štvorročného štúdia. Otvárame dve triedy odboru praktická sestra a jednu triedu odbor masér. Naše kritériá na prijatie zohľadňujú výsledky Testovania 9, prospech zo základnej školy, výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a biológie.

Pre prijatie na odbor masér je okrem spomenutých kritérií potrebná aj talentová a pohybová skúška, skúška z posúdenia jemnej motoriky.