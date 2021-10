Považskobystrický plavecký klenot je späť. Trníkovú čaká európsky a svetový vrchol

Slovenská plavkyňa NIKOLETA TRNÍKOVÁ (19) odchádza na ME v krátkom bazéne do ruskej Kazane s jednoznačným cieľom, vylepšiť osobné rekordy.

29. okt 2021 o 10:50 Peter Mičúch

Pre Považskobystričanku to bude už tretia účasť medzi ženskou európskou elitou, v decembri ju čaká premiéra na svetovom šampionáte v Abú Dhabí.

V ROZHOVORE SA DOČÍTATE Ako brala Trníková neúčasť na olympiáde v Tokiu

Prečo bola niekoľko mesiacov mimo pretekania

Ako športovkyňa prežívala ťažké chvíle

Aký bol návrat do tréningového procesu

V čom je plávanie špecifický šport

Ako funguje v škole popri pretekaní

Ktorý predmet Nikoleta obľubuje a ktorý nemusí

Celý rozhovor si môžete prečítať aj v ďalšom vydaní týždenníka MY Považský Obzor, ktorý bude na pultoch predajní od utorka 2. novembra

S akými ambíciami odchádzate na Majstrovstvá Európy?

Článok pokračuje pod video reklamou

Chcela by som zaplávať osobné rekordy a bola by som rada, keby sa mi podarilo dostať do semifinále.