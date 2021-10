Množstvo odpadov na cintorínoch rastie. Recyklovať ho je takmer nemožné

Považskobystrická radnica vyzýva k šetrnosti na cintorínoch súvisiacich s Dušičkami.

30. okt 2021 o 14:25 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Množstvo odpadu, ktorý počas Dušičiek vyprodukujú návštevníci cintorínov, je ohromné. Mesto Považská Bystrica počas tohto sviatku pristavuje k hlavným mestským cintorínom veľkokapacitné kontajnery, v mestských častiach zasa pridali počet štandardných smetných nádob. Triedenie odpadu je obtiažne, odborníci aj samotná samospráva vyzývajú na zníženie produkcie odpadu podľa hesla "Menej je viac."

Preplnené kontajnery na Novom cintoríne v Považskej Bystrici (zdroj: archív mesta)

Ide to aj ekologicky

Každoročne vidíme pri cintorínoch smetné nádoby preplnené vypálenými plastovými kahancami a umelými dekoráciami. Pred sviatkom Dušičiek blízki prichádzajú očistiť a vyzdobiť hroby svojich príbuzných. No to je často spojené so záťažou našej prírody.

"Bohužiaľ, lacné umelé dekorácie a takzvané ikebany stále prevládajú na našich cintorínoch. Trhy sú preplnené tými istými košíkmi z umelých kvetov, ktoré síce vydržia dlho, ale ich likvidácia je v podstate nemožná," povedala kvetinárka Katarína Lukáčová.