Seniorov v Ilave si ucitili aj bez tradičného podujatia

V rámci Mesiaca úcty k starším rozdali seniorom vitamínové balíčky. Zorganizovali aj menšie prednášky v rámci osvety o zachovaní zdravia.

31. okt 2021 o 12:58 Dominika Mrákavová

ILAVA. Október je mesiacom úcty k starším. Tradične sa pri tejto príležitosti v meste Ilava každoročne konalo posedenie pre obyvateľov nad 75 rokov.

Pandémia však zmenila aj túto tradíciu, minuloročný lockdown nedovolil organizovať akékoľvek podujatia v tomto období.

Spravili aspoň prednášky

Po ročnej pauze sa však rozhodli pripomenúť seniorom, že na nich myslia, aspoň nejako.

„Tento rok sme sa v rámci Covid automatu ešte zmestili do kultúrneho podujatia v režime základ do 50 osôb. Preto sme v dvoch turnusoch pre našich seniorov usporiadali prednášky na tému ZDRAVIE NADOVŠETKO,“ informovala Veronika Klobučníková z oddelenia kultúry Mestského úradu Ilava.

Medzi pozvanými hosťami bola obvodná lekárka Eva Múčková, ktorá porozprávala o ochoreniach respiračného systému, o ochorení Covid-19, ako aj vo všeobecnosti o imunite ľudí vo vyššom veku.

„Prítomní seniori mali možnosť dozvedieť sa viac o poskytovaní prvej pomoci. Záchranári hovorili o rôznych situáciách, ktoré nás môžu postretnúť. Vysvetľovali seniorom, čo robiť v prípade, ak by sa dusili oni alebo ich rodinní príslušníci.“

Tiež to, ako si pomôcť v situácii, keď by im hrozil infart myokardu či mozgová cievna príhoda.

„O relevantné informácie aj praktické ukážky sa postarali diplomovaní záchranári z Rescue Academy z Považskej Bystrice. Nakoniec si prišli na svoje aj milovníci bylinných preparátov, čajov a rôznych alternatívnych možností prevencie ochorení. Fytoterapeut Ivan Ščípa, ktorý sa venuje bylinkám a výrobkom z nich, odpovedal na množstvo otázok zo strany nielen žien, ale i mužov. Jeho praktické rady ocenili mnohí tí, ktorých trápia najrôznejšie neduhy spojené s pribúdajúcimi rokmi,“ doplnila Klobučníková.

Mysleli aj na najstarších

Tieto podujatia však neboli vhodné pre tú najstaršiu generáciu. Vedenie mesta preto rozhodlo o distribúcii vitamínových balíčkov pre obyvateľov nad 75 rokov, ktoré rozdávali priamo k nim domov symbolicky v októbri – Mesiaci úcty k starším.

„O distribúciu 356 vitamínových balíčkov sa postarali poslanci a dobrovoľníci z mestských výborov.“

Okrem balíčkov sa už tradične Zbor pre občianske záležitosti Ilava postaral o roznosenie 53 poukážok pre jubilantov za druhý a tretí štvrťrok.