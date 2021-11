Atletickou kráľovnou Zapletalová, medzi objavmi roka aj Kurucová a Janíček

Emma Zapletalová sa stala víťazkou ankety Atlét roka 2021. Okrem hlavnej kategórie triumfovala aj v mládeži rovnako ako jej tréner Peter Žňava. Medzi dospelými obsadil druhé miesto šprintér Ján Volko, tretí skončil chodec Matej Tóth, ktorého krátko po skončení úspešnej kariéry uviedli do Siene slávy.

4. nov 2021 o 19:45 TASR

Dvadsaťjedenročná Zapletalová získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov zlato v behu na 400 m prekážok. V estónskom Tallinne zvíťazila v slovenskom rekorde a v rekorde šampionátu 54,28 s, keď finišovala s náskokom 92 stotín sekundy. V debute na olympijských hrách v Tokiu sa prebojovala do semifinále a pätnástou priečkou dosiahla druhé najlepšie umiestnenie slovenských atlétov na podujatí. Štartovala na dvoch mítingoch prestížnej Diamantovej ligy, v Gatesheade bola štvrtá a v Paríži šiesta. V šprinte na 200 m vytvorila v českej extralige rekord žien SR do 23 rokov (23,42).

"Pre mňa sú dôležitejšie úspechy na dráhe ako tie v anketách. Keď to však ide jedno s druhým, tak ma to určite veľmi teší," povedala Zapletalová, ktorá na štvrtkovom slávnostnom galavečere v Bratislave opísala svoje pocity z vrcholných podujatí: "Bol to rozdiel, OH sú iné ako ME. Na ME som vyhrala a to boli neopísateľné pocity, vždy si na to rada spomeniem. V Tokiu to bola pravá olympijská atmosféra, po tom túži každý športovec."

Podľa Žňavu, takisto dvojnásobného tohtoročného laureáta ankety, mala jeho zverenka na OH 2020 aj na lepší výsledok: "Určite sa dalo bežať v semifinále lepšie, ale bola to súhra viacerých vecí, ktoré v tom momente zahrali v náš neprospech. Označil som ju ako 24-hodinovú atlétku, pracuje na sebe, môžem sa na ňu spoľahnúť aj mimo tréningov. Keď sa na niečom dohodneme, tak to spraví. V príprave prídu momenty, keď sme nervózni, s tým treba počítať. Na pretekoch prežívam dobrú, správnu nervozitu, ktorú mám rád."

Volko bronzom v šprinte na 60 m v poľskom meste Toruň skompletizoval medailovú zbierku z halových majstrovstiev Európy. Tóth sa s aktívnou činnosťou rozlúčil svojou piatou účasťou na OH, čo je rekord medzi slovenskými atlétmi. V derniére chodeckej päťdesiatky pod piatimi kruhmi, ktorá sa konala v Sappore, obsadil štrnástu priečku a dosiahol najlepší výsledok slovenského atléta na OH 2020.

"Na sklonku kariéry som medzi smotánkou slovenských atlétov. Budem im držať palce, snažiť sa ich podporovať, aby dosiahli oveľa viac. Veľmi sa teším, že tu môžem byť ešte ako atlét. Bola to pekná sezóna, som vďačný, že som sa nechal presvedčiť a že som vydržal do Tokia. Užil som si to ako športovec, športová drina je ešte tá príjemnejšia časť života. Bude mi to chýbať," povedal Tóth.

Historicky najúspešnejšieho slovenského atléta, ktorý sa v chôdzi na 50 km stal majstrom sveta v Pekingu 2015 a o rok neskôr aj olympijským šampiónom v Riu de Janeiro, uviedli do Siene slávy už vo veku 38 rokov: "Ani si to neuvedomujem, neviem, či som taký vyzretý byť v Sieni slávy. Určite je to pocta. Veľmi si cením, že ma výkonný výbor Slovenského atletického zväzu schválil a že sa ocitnem medzi velikánmi celej histórie slovenskej atletiky."

VÝSLEDKY ANKETY ATLÉT ROKA 2021

ATLÉT ROKA DOSPELÍ (ročník 2001 a starší):

1. Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra), 400 m prek.) 538

2. Ján Volko (Naša atletika Bratislava, šprinty) 487

3. Matej Tóth (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 448

4. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 342

5. Marcel Lomnický (ŠK Dukla, kladivo) 266

6. Martina Hrašnová (ŠK Dukla, kladivo) 193

7. Stanislava Škvarková (ŠK Dukla, 60/100 m prek.) 156

8. Matej Baluch (ŠK Dukla, prekážky a šprinty) 113

Miroslav Úradník (ŠK Dukla, chôdza) 113

10. Michal Morvay (ŠK Dukla, chôdza) 100



ATLÉT ROKA MLÁDEŽ (ročník 1999 a mladší):

1. Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra, 400 m prek.) 149

2. Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, šprinty a prekážky) 91

3. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 40



TRÉNER ROKA DOSPELÍ:

1. Peter Žňava (šprinty a prekážky) 128

2. Matej Spišiak (chôdza) 79

3. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) 65



TRÉNER ROKA MLÁDEŽ:

1. Peter Žňava (šprinty a prekážky) 133

2. Katarína Adlerová (šprinty a prekážky) 94

3. Edmund Kováč/Igor Kováč 30



PREKVAPENIE OBJAV ROKA:

1. Viktória Forsterová (ŠK ŠOG Nitra, prekážky a šprinty) 145

2. Terézia Kurucová (ŠK ŠOG Nitra, chôdza) 81

3. Tomáš Janíček (BK Lysá pod Makytou, stredné trate) 51



VETERÁN ROKA:

1. Milan Belianský (AK Veterán Bratislava, prekážky) 96

2. Ladislav Noskovič (AC Stavbár Nitra, šprinty) 55

3. Jarmila Longauerová (TJ Veterán klub Banská Bystrica, vrhy, diaľka, viacboje) 39



LAUREÁTI SIENE SLÁVY:

Matej Tóth (nar. 10. februára 1983 v Nitre) - historicky najúspešnejší atlét, olympijský (Rio 2016) a svetový (Peking 2015) šampión v chôdzi

Alexander Binovský (23. septembra 1910 v Paderovciach /od r. 1975 súčasť Jaslovských Bohuníc/ - 21. novembra 1981 v Bratislave) - popredný atlét, funkcionár a legendárny športový lekár

Alena Hejtmánková-Holárková (nar. 7. novembra 1936 v Žiline) - najvšestrannejšia atlétka povojnovej éry, prvá Slovenka na ME

Ladislav Petrovič (nar. 12. mája 1935 v maďarskom meste Nagykanizsa) - popredný diskár, úspešný tréner, šéforganizátor diskárskeho mítingu AX-PS-CX, na ktorom sa zrodili tri svetové rekordy