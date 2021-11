Nataša Floreánová sa vybrala po stopách Picassa

Významná umelkyňa vystavuje v Považskej Bystrici. Jej obrazy sú plné optimizmu a lyrického realizmu.

7. nov 2021 o 17:20 Dominika Mrákavová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V priestoroch považskobystrickej MG Art galérie aktuálne prebieha výstava diel umelkyne dlhodobo žijúcej v Austrálskom Sydney. Nataša Floreanová vystavuje obrazy na výstave pod názvom "Na ceste medzi dvoma kontinentmi". Jej tvorbu dlhodobo ovplyvňujú surrealisti, vo svojich dielach však vždy sprostredkúva len pozitívne pocity. Aj keď v Austrálií žije už od študentských čias, na svoju rodnú krajinu nikdy nezabudla. Je to v podstate svetoobčianka, keďže pol roka prežije v Austrálií a pol roka na rodnom Slovensku.

Olejomaľby aj grafiky

Návštevníci výstavy, ktorá je v Považskej Bystrici až do 3. decembra prístupná pre verejnosť, odchádzajú pozitívne naladení. Vďačia za to tvorbe umelkyne, ktorá chce svet skrášľovať. "Návštevníci môžu vidieť veľmi typické farby, môžu vidieť aj vplyv iných umelcov na moju tvorbu. Je to taká radostná výstava," povedala autorka obrazov Nataša Floreanová.

Umelecké sklony, ktorými oplýva, rozvýja celý svoj život. "Tvorím od detstva, veľmi rada mám kvety, rada stvárňujem ženy, hudobné nástroje, všeobecne niečo také, čo vytvára príjemné chvíle," povedala umelkyňa.

