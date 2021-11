Covid sa na strednom Považí šíri najmä v školách na druhom stupni

Podobne je na tom mládež na stredných školách. Podľa hygieničky sa zo školských zariadení vírus šíri cez rodiny na pracoviská. Zatvorené sú desiatky tried v školách a deti sa učia dištančne.

7. nov 2021 o 19:00 Dominika Mrákavová

POVAŽIE. Od pondelka 8. novembra prechádza väčšina regiónu do čiernej fázy Covid automatu. Znamená to obmedzenia najmä v prevádzkach, ale aj zatvorené reštaurácie či fitnes centrá.

Pribúdajú stovky pozitívnych najmä v školách

Stúpajúci trend prenosu vírusu regionálna hygiena rieši intenzívne.

„Hlavne v okresoch Považská Bystrica a Púchov sa nám situácia z týždňa na týždeň zhoršuje. Za minulý týždeň sme mali v Považskej cez 350 pozitívnych, v Púchove to bolo 260. Z toho okolo 27 percent tvoria mladší pod 18 rokov,“ povedala regionálna hygienička Renata Beníková.

O zmene zaradenia v Covid automate k lepšiemu podľa jej slov nemôžeme ani uvažovať.

„Prehupli sme sa do čiernej fázy Covid automatu, kde by nám mohlo pomôcť zaočkovanie osôb nad 50 rokov. Čo sa týka Považskej Bystrice, tak sa pohybujeme na úrovni 58 percent občanov nad 50 rokov zaočkovaných, kde nám ešte do tých 65 percent dosť chýba. Ešte viac je to v Púchove, kde je to do tých 55 percent, v Ilave 57 percent.“

Ako ďalej povedala Beníková, tohto žolíka nebudeme môcť ani v najbližšej dobe použiť. „Pokiaľ ľudia nepristúpia k tomu, že by sa dali zaočkovať a prehupli by sme sa cez hranicu 65 percent.“

