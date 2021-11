FOTO: V Čelkovej Lehote majú zvieracích učiteľov

Chlpáči pre radosť cestujú po regióne so svojimi zvieracími učiteľmi, pomáhajú deťom v materských školách. Teraz majú nový jazdecký areál, kde deti môžu trénovať celý rok.

9. nov 2021 o 10:40 Dominika Mrákavová

ČELKOVA LEHOTA. V malebnej dedinke Čelkova Lehota sa nachádza areál Občianskeho združenia Chlpáči pre radosť. Hlavnou myšlienkou združenia je vzdelávanie detí a budovanie kladného vzťahu k prírode a zvieratám. Deti tak učia nielen ľudia, ale aj zvieratá.

Lavice a učebnice by ste tam ale hľadali márne. Učiteľmi sú tam samotné zvieratá. Ovečka Doly, kozička Eliška, psík Goran a poníčka Loizička sú profesionálmi, či už doma na farme alebo i priamo v samotnom areáli škôlky, do ktorej sa vyberú.

"Deti sa so zvieratkami môžu zoznámiť, naučiť sa niečo o význame chovu hospodárskych i domácich zvieratiek. Dotykom a hladkaním preskúmať srsť, vlnu či hrivu a zvieratká im na záver ukážu i niekoľko trikov a cvikov," povedala Veronika Dolníková, predsedníčka Občianskeho združenia Chlpáči pre radosť.

Takýto spôsob učenia je určite pútavejší a deti si vždy odnesú množstvo pozitívnych zážitkov. "Aj tento rok sa nám podarilo hlavne vďaka našim sponzorom až 17-krát vycestovať priamo do škôlok za detičkami."

A o tom, že deti sú rady v prítomnosti zvierat niet pochýb. O tom by mohli rozprávať najmä jazdci, ktorí sa pravidelne chodia starať o kone, poníky a ostatné zvieratá priamo na farmu.

"Začali sme s jedným jazdeckým koňom a štyrmi poníkmi. No ako sa deti zlepšovali a ich počet narastal, museli sme sa tomu prispôsobiť. Teraz máme tri kone a dva poníky a množstvo detí na rôznej jazdeckej úrovni od začiatočníkov až po šikovných skokanov," povedala Veronika Dolníková.

Veľkým bonusom tento rok je aj splnený sen v podobe jazdiarne. "Za pomoci finančných darov a dobrovoľníkov v areáli vyrástla skromná, no funkčná jazdiareň, vďaka ktorej môžu deti koníky navštevovať a jazdiť na nich celoročne. Je to dar hlavne pre deti, ktoré počas daždivého a zimného obdobia nemohli trénovať ale i pre kone, ktorým by zo zdravotnej stránky blato alebo aj veľké sucho pri jazdení vadilo," povedala Dolníková. Ako dodala na záver, teraz sa môžu pohybovať po mäkkom povrchu jazdiarne a ich chuť spolupracovať je o to lepšia.