Shared Service Center expanduje

Za zaujímavou prácou stoja zaujímaví ľudia

9. nov 2021 o 11:17

Centrum zdieľaných služieb (SSC – Shared Service Center) spoločnosti Danfoss Považská Bystrica zamestnáva viac ako 110 ľudí. S pribúdajúcimi projektami plánuje rozšíriť existujúci tím. O práci v centre nám porozprávala Ľubica Pavlovičová – Senior Manager SSC.

Zaujímavá práca vie pritiahnuť zaujímavých ľudí. Vy takú prácu ponúkate. Komu konkrétne?

Všetkým, ktorí majú chuť pracovať v medzinárodnej spoločnosti, využívať cudzí jazyk, znalosti a skúsenosti z oblasti účtovníctva a financií. Ľuďom či už s praxou, ale aj absolventom stredných či vysokých škôl. Tým, ktorí majú chuť učiť sa nové veci, rozširovať svoje vedomosti i napriek tomu, že napr. účtovníctvo neštudovali.

Sektor zdieľaných služieb zamestnáva tisícky ľudí. Zaradiť ho možno medzi ťahúňov slovenskej ekonomiky. Vnímate to rovnako?

Súhlasím. Na Slovensku je aktuálne okolo 65 centier zdieľaných služieb, z toho 34 je členom BSCF (Business Service Center Forum) pri Americkej obchodnej komore (AmCham), vrátane nás, a títo členovia zamestnávajú 36 000 ľudí z celkových 39 000 zamestnaných v centrách. Ročný prínos do štátneho rozpočtu členskými centrami predstavuje 4 % príjmov z odvodov a daní.

Akú úlohu zohrala pri výbere lokality Považská Bystrica?

S myšlienkou centralizovať prišiel už v roku 2005 vtedajší CFO spoločnosti Sauer-Danfoss a vzápätí začali dánski kolegovia v spolupráci s externými konzultantmi pracovať na koncepte. Súčasťou tímu boli aj vtedajší predstavitelia nášho závodu, ktorí nakoniec projektový tím presvedčili, že Považská Bystrica vie vytvoriť podmienky a poskytnúť služby, aké sa od centra očakávali. No a my – všetci zamestnanci SSC sme to len potvrdzovali rok čo rok. Centrum začalo fungovať a preberať procesy na Slovensko postupne od marca 2007. Vybudovali sme si dobré meno, začiatky boli ťažšie, no dnes už o nás nikto nepochybuje. Okrem počiatočného náboru zamestnancov, k druhej najväčšej expanzii centra došlo v roku 2017, kedy sme tím rozšírili o cca 40 kolegov z dôvodu rozširovania poskytovaných služieb aj pre ďalšie dva segmenty spoločnosti Danfoss (Climate Solutions a Drives).

Spočiatku ste zastrešovali len malú časť aktivít...

Áno, centrum vzniklo primárne pre terajší segment Danfoss Power Solutions (predtým Sauer-Danfoss) a jeho európske pobočky. Zastrešovali sme najmä transakčné aktivity – účtovanie došlých faktúr, účtovanie bankových výpisov, účtovanie interných dokladov. Vďaka kvalifikácii našich zamestnancov a kvalite poskytovaných služieb sme onedlho naše služby rozšírili aj o tie pridávajúce hodnotu – napr. pre naše predajné organizácie v Európe sme začali robiť účtovníctvo od A po Z, zabezpečujeme interné poradenstvo v oblasti nepriamych daní, začali sme sa stávať súčasťou projektov a náš názor má „váhu“ atď.

Zákony danej krajiny sú v mnohom odlišné. Ako sa orientujete v tejto spleti odlišností?

Okrem toho, že si mnoho naštudujeme sami, spolupracujeme aj s lokálnymi konzultantmi, ktorí nás podporujú najmä v oblasti lokálnej legislatívy.

Na trhu pôsobíte od roku 2007. Začiatky boli určite diametrálne odlišné od súčasnosti. V čom je z vášho pohľadu najväčší rozdiel?

To je veľmi ťažko hodnotiť. Isté je, že sa maximálne snažíme držať krok a ísť s dobou. Ako som spomínala, zameriavame sa viac a viac na služby s pridanou hodnotou. Aj preto spoločnosť využíva automatizáciu a robotizáciu tam, kde to dáva zmysel. Okrem technológií sa mení aj skladba tímu – sme z rôznych generácií a tak ako všetko – má to svoje výhody i nevýhody, ale v konečnom dôsledku je to pozitívne – vzájomne sa od seba učíme.

Za každou expanziou sú ľudia, ktorých nedostatok zaznamenali všetky segmenty. Dotklo sa to aj vás?

Určite to vnímame aj my a je za tým mnoho faktorov – celkový nedostatok pracovnej sily, ktorý tu bol už pred pandémiou. Myslím si však, že s ňou je spojená vo väčšej miere voľba istoty pred zmenou. V našom prípade je to možno aj strach z cudzieho jazyka, ktorý vyžadujeme na každej pozícii, hoci dnes máme obrovské možnosti na jeho štúdium. Je to aj o vôli urobiť krôčik mimo komfortnej zóny a prekonať strach z nepoznaného.

Pozorujeme aj to, že mnoho ľudí sa vracia späť na Slovensko z okolitých krajín. U nás majú dvere otvorené. Sme seriózna spoločnosť s tradíciou a to je silný argument.

Veľa ľudí je nútených pracovať kvôli pandémií z domu. Ste zástancami takejto práce? Máte zamestnancov aj zo vzdialenejších lokalít?

Naším cieľom nie je prejsť na stopercentnú prácu z domu. Máme záujem o to, aby ľudia spolupracovali, poznali sa aj inak ako online. Vnímame rozdiel medzi reálnym a „virtuálnym“ vzťahom medzi kolegami, ale na druhej strane, vieme flexibilne reagovať na aktuálnu situáciu či už z pohľadu zamestnancov, alebo nás ako zamestnávateľa.

Čo sa iných okresov týka, dnes už máme kolegov v rozmedzí od Martina po Trenčín. Vzdialenosť už problémom nie je. V okolitých krajinách sa za prácou cestuje bežne desiatky kilometrov a kombinácia práce v kancelárii a z domu to ešte viac podporuje.

S akými typmi škôl spolupracujete?

Osvedčila sa nám spolupráca s obchodnou akadémiou, vysokými školami. Či už je to formou duálneho vzdelávania, odbornej, alebo absolventskej praxe, ale aj formou brigád. Vidíme v tom benefit pre obe strany a investíciu pre celú spoločnosť. A napokon, v prípade záujmu sa študenti aj po absolvovaní SŠ alebo VŠ môžu k nám vrátiť už ako zamestnanci.

Ako by ste zhodnotili tím SSC? Prečo by sa mal stať záujemca o prácu jeho súčasťou?

Pracujú v ňom úžasní ľudia, kvalifikovaní, rôznymi záujmami, s dlhoročnou praxou, ale aj absolventi. Dobre spolu vychádzajú, podporujú sa, vedia sa zabaviť, odľahčiť aj napäté chvíle. Sú zodpovední, vedia dotiahnuť veci do konca a čo viac – posúvajú veci vždy o krôčik ďalej. Vedia sa zomknúť a ísť za spoločným cieľom. Presne takí sú a radi privítajú nových kolegov – zaučia ich, pomôžu im. Nakoniec – učíme sa jeden od druhého.

--------

Shared Service Center (centrum zdieľaných služieb) spoločnosti Danfoss Považská Bystrica

Danfoss Shared Service Center (SSC) je súčasťou závodu Danfoss Power Solutions v Považskej Bystrici od roku 2007. Centrum je zamerané najmä na poskytovanie finančných, účtovných a daňových služieb pre predajné a výrobné závody spoločnosti Danfoss v Európe a regióne TMA (Turkey, Middle East, Africa), ale tiež poskytuje podporné služby v nefinančných oblastiach, ako napríklad vstupovanie do objednávok a správa zákazníckych dát.

Centrum je rozdelené do viacerých tímov zabezpečujúcich účtovanie do hlavnej knihy, spracovanie účtovníctva od A po Z pre predajné organizácie, účtovanie dodávateľských faktúr a zabezpečenie platieb dodávateľom, spracovanie cestovných náhrad, účtovanie bankových výpisov, správa pohľadávok a kreditu, správa zákazníckych dát, vstupovanie zákazníckych objednávok, nepriame dane a reporting.

Firemným jazykom v SSC je angličtina a znalosť každého ďalšieho jazyka je vítaná.

V súčasnosti využívajú v práci aj iné jazyky – nemecký, francúzsky, španielsky, portugalský, taliansky, dánsky a ruský.

-------

Ľubica Pavlovičová

Vyštudovala obchodnú akadémiu v Považskej Bystrici. Absolvovala bakalárske štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene, odbor ekonomika a manažment. V centre začala pracovať v decembri 2007 ako junior účtovník na oddelení pohľadávok a účtovaní bankových výpisov, neskôr pôsobila ako senior účtovník, následne líder tímu a manažér tímu. V marci 2020 nastúpila do aktuálnej pozície – Senior Manager SSC. Medzi jej záľuby patrí turistika, lyžovanie, cyklistika – skrátka aktívne strávený čas, najmä na čerstvom vzduchu.