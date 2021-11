Pri dopravnej nehode zomreli traja ľudia, vinník nehody dostal trojročný trest

Okresný súd v Považskej Bystrici dnes vymeral trojročný trest odňatia slobody 25-ročnému Romanovi, ktorý v marci 2018 spôsobil dopravnú nehodu na diaľnici D1.

9. nov 2021 o 14:34 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Okresný súd v Považskej Bystrici dnes vymeral trojročný trest odňatia slobody 25-ročnému Romanovi, ktorý v marci 2018 spôsobil dopravnú nehodu na diaľnici D1. Dvaja spolujazdci vtedy zomreli na mieste a tretia osoba svojim zraneniam neskôr podľahla v nemocnici. Súčasťou trestu je aj zákaz šoférovania na štyri roky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Pri dopravnej akcii zistili policajti 16 priestupkov Čítajte

Tragická nehoda sa stala na diaľničnom úseku pri Beluši v smere do Bratislavy, keď Roman za volantom vozidla zn. Mercedes Vito prešiel mimo jazdný pruh, narazil do zvodidiel, čím stratil kontrolu nad riadením. Auto po ďalšom náraze o stredovú bariéru zostalo stáť krížom cez cestu a postupne do neho vrazili ešte dve ďalšie osobné vozidlá. V dodávke sa viezlo celkom sedem ľudí, dvaja boli mŕtvi priamo na mieste.

Napísali sme

Napísali sme Na ceste z obce Vieska -Bezdedov do mesta Púchov rátajte s dopravným obmedzením Čítajte

Obžalovaný už na májovom pojednávaní urobil pred súdom vyhlásenie o svojej vine a aj tentoraz zopakoval, že mu je celej udalosti veľmi ľúto. Na súd prišiel s putami na rukách v sprievode väzenskej stráže, keďže od 22. júna je vo väzbe pre inú trestnú činnosť, o čom rozhodol sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava IV.

Aj to ovplyvnilo rozhodovanie sudcu, ktorý vzhľadom na okolnosti skutku zvažoval trest domáceho väzenia. „Súd ustúpil od možnosti uloženia trestu domáceho väzenia, ktorý sa v poslednom čas za takýto trestný čin môže ukladať. Vzhľadom na to, že obžalovaný sa momentálne nachádza pre inú trestnú činnosť vo väzbe, trest domáceho väzenia neprichádza do úvahy," skonštatoval pri vynesení rozsudku považskobystrický sudca.

Trojročný trest odňatia slobody zodpovedá predstavám prokurátora, ktorý požadoval trest presne v tejto výške a priamo na mieste sa vzdal odvolania. Rovnaký krok urobil aj samotný obžalovaný, a tak je rozsudok právoplatný.