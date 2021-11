Do brány musela ísť na derby legenda Brvnišťa. Čapliar vychytal nulu

Pred derby piatej ligy Jasenica – Brvnište sa stala kuriózna situácia, keď do brány nemohol nastúpiť ani jeden z trojice gólmanov hostí. A tak sa medzi tri žrde postavila legenda TJ Slovan JURAJ ČAPLIAR (42) – a vychytala nulu.

9. nov 2021 o 18:00 Peter Mičúch

Brvnišťan zavesil kopačky na klinec pred štyrmi rokmi, kedy musel podstúpiť operáciu kolena. „Na prekvapenie som sa cítil v pohode. Na zápas som nastúpil po tréningu starých pánov, ktorý mávame každý piatok. Zdalo sa mi, akoby som prišiel na majstrovský zápas po zimnej prestávke,“ prezradil s úsmevom.

Článok pokračuje pod video reklamou

EŠTE SA DOČÍTATE Ktorý jeho spoluhráč prišiel na derby z pobytu v Tatrách

Ako Čapliar opísal duel Jasenica - Brvnište

Prečo ho dali v jeho začiatkoch do brány

Po ktorých zápasoch sa vyťahovala harmonika

Prečo zostal verný klubu

Ako dostal gól z výkopu od kolegu Gaňu

Celý článok nájdete aj v aktuálnom vydaní týždenníka MY Považský Obzor

Juraja nebolo treba dlho prehovárať, aby mužstvu pomohol. „Boli sme favoritom, body by nám chýbali. Kamarát Jano Hrbek mi volal z pobytu v Tatrách, že keď pôjdem do brány, tak príde aj on. A naozaj, prišiel do Jasenice, odohral zápas a vrátil sa do Tatier,“ smial sa.