Opitý vodič skončil s autom v kope dreva

Viac ako dve promile alkoholu nafúkal 21-ročný vodič, ktorý so svojím autom pri večernej dopravnej nehode v obci Dolná Mariková skončil v kope dreva.

O podrobnostiach informovala trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a povahe vozovky a prešiel s vozidlom do protismeru, kde narazil do betónového plota. Tento náraz ho nezastavil a pokračoval ďalej v jazde, kde ho zastavil až náraz do kopy dreva. Privolaní policajti vodiča podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,05 mg/l, čo predstavuje 2,19 promile alkoholu," uviedla polícia. Mladý vodič už čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, pričom mu v zmysle zákona hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.