17. novembra 1989 bol študent z Púchova v Prahe, rodičom to nepovedal

Vtedy 18-ročný Milan Rochovský pôvodom z Púchova išiel do Prahy na študentskú demonštráciu. Rodičia o tom nevedeli, nechcel ich ohroziť. Dnešná spoločnosť ho znepokojuje.

Dnes má okrúchlych 50 rokov a žije v hlavnom meste. Pracuje ako informatik a ako vraví, vyhľadáva komunity, kde môže dlhé hodiny diskutovať o čomkoľvek. Pred 32 rokmi, 17. novembra 1989, sa pridal k demonštrácií v Prahe. Milan Rochovský z Púchova sa vybral podporiť slobodu a demokraciu priamo do epicentra diania, rodičom však o svojom zámere nepovedal. Nevedel, aké budú následky jeho činov, nechcel tak ohroziť prácu a prípadne aj slobodu a život svojich rodičov.

Mali ste čerstvých 18 rokov, keď ste sa pripojili k demonštrácií 17. novembra 1989 v Prahe. Ako ste sa ocitli v pražských uliciach?

Už deň pred touto veľkou udalosťou, vo štvrtok 16. novembra, zorganizovali niekoľkí študenti menšiu akciu v Bratislave. Bol to pokojný pochod, na ktorom bolo pár stoviek študentov. Žiadali dialóg a zmeny v školstve. Bolo to niekoľko stoviek odvážlivcov. To ma nakoplo. Videl som, že sa vieme spojiť a mocní majú strach. Sadol som proste na vlak a išiel do Prahy. Sám a nikomu som o tom nepovedal. Moji rodičia boli vydesení, keď som sa vrátil. Neľutujem, prispel som k slobode nášho národa. No zároveň som cítil silnú neistotu, nevedel som, aké budú následky tohto zhromaždenia. Agenti boli všade a mal som obavu o svoju rodinu. Práve preto som im nič nepovedal. Ak by to vypálilo zle, následky som si bol pripravený odpykať sám a čestne.

Ako ste sa o pripravovanej demonštrácií v Prahe dozvedeli? Dnes je všetko na sociálnych sieťach, všetci majú mobil. Ako k vám táto informácia prišla?

Omnoho sociálnejšie, ako dnešné sociálne médiá. Ústnym podaním, povedal mi to kamarát, ktorý študoval na technickej univerzite v Bratislave. Najskôr ma to vyľakalo, mal som pocit, že je nebezpečné to len vedieť. Pritom to bolo legálne ohlásené zhromaždenie študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Ako som povedal, zhromaždenie z dňa pred 17. novembrom ma posmelilo. Dnes sa už ľudia nevedia tak spojiť a vytvoriť niečo tak silné a pritom pokojné, ako bolo študentské zhromaždenie v Prahe.

V článku sa dočítate: Aké sú spomienky vtedy mladého študenta z Púchova na udalosti 17. novembra?

Ako sa ocitol v Prahe na Hlavnej triede?

Zasiahli ho silové zložky pri násilnom potlačení zhromaždenia?

Ako prežil noc zo 17. na 18. november 89 v Prahe?

Prečo nepovedal rodičom, kam ide?

Ako vníma odkaz novembra 89 v kontexte dnešnej situácie?

Myslí si, že by sa podobný prevrat ešte dal zopakovať?

Ako vníma dnešnú spoločnosť?

Čo odkazuje dnešnej mladej generácií?

Hovoríte o pokojnom zhromaždení. Zúčastnilo sa ho viac ako 50 tisíc ľudí. Ako je to možné, že takáto masa národa zostala pokojná?