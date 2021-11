FOTO: Považania sa rozlúčili s vydarenou jeseňou víťazstvom

Futbalisti Považskej Bystrice si v dohrávanom stretnutí III. ligy Západ zmerali v Strážove sily s Partizánskym.

Najskôr išlo všetko podľa papierových predpokladov, jesenný majster vyhrával po góle Slávika a tečovanej strele Borisa, potom však dvakrát v rýchlom slede zaspal v obrane a Dojčinovič trestal.

Hneď po zmene strán dlhý center Zuziaka na prekvapenie všetkých skončil na žrdi. Onedlho sa už „domáci“ dočkali, keď sa presne z hranice šestnástky trafil krížnou strelou kanonier Slávik, s desiatimi gólmi druhý najlepší strelec súťaže.

Pekná akcia MŠK prišla v 54. min., keď po centri Dybalu priťukol Demjan opäť Slávikovi, jeho bomba však išla tesne vedľa.

Ďalšia gólová prihrávka kapitána Považskej však už vzápätí slávila úspech, keď sa zblízka presne trafil Gamboš.

Na bránu hostí sa to začalo valiť, Slávik trafil žrď. Znížiť mohol nebezpečný Dojčinovič, po jeho samostatnej akcii ho však odzbrojil Mravec.

Na druhej strane Kucharčíkovu hlavičku chytil hosťujúci gólman. Hostia boli naďalej nebezpeční a podkurovali obrane červených, hasiť musel vybehnutím aj gólman Kuciak.

V závere parádne pálil spoza veľkého vápna Boris, brankár Partizánskeho ho vychytal. Skóre sa už nemenilo, Považania tak majú pred druhou Belušou náskok štrnásť bodov, tá však má ešte dohrávku k dobru.

MŠK Považská Bystrica - FK Tempo Partizánske 4:2 (2:2)

Góly: 2. a 50. Slávik, 25. Boris, 57. Gamboš - 29. a 31. Dojčinovič. R Trnka, 30 divákov

POV. BYSTRICA: Kuciak - Dybala, Kucharčík, Párkaň, Mravec, Častulín (73. Dávidík), Gamboš (67. Gajdošík), Boris, Zuziak, Slávik (67. S. Čiernik), Demjan (75. Hundák)

PARTIZÁNSKE: Belohorec - Nový, Obžera, Křapka, Šakový (55. Papranec), M. Košík, Blaho (55. Beňo), Dojčinovič, Beňuška (80. Repa), Petreje (73. Košik), Olach (55. Januška)

Alexander Homér, tréner Pov. Bystrice: „Očakávali sme, že súper bude hrať s organizovanou obranou a bude ťažké prekonávať ich val. Za tri minúty sme stratili dvojgólové vedenie ľahkovážnymi chybami. Po zmene strán sme dali dva góly a mali aj ďalšie šance, ktoré sme ale nedotiahli. Tešíme sa, že je záver jesene, už toho bolo dosť. Jeseň hodnotím kladne, nikto sa nám vážnejšie nezranil. Na nejaký čas vypadli Marek Zuziak a Marek Gajdošík, ale tím sa obmieňal a všetko v kabíne šlapalo.“

Marek Zuziak, hráč Pov. Bystrice: „Vedeli sme, že dokedy bude vyrovnaný stav, tak budú hostia hrýzť a tak to aj bolo. Zaskočili nás dvoma rýchlymi gólmi, ale som rád, že to dobre dopadlo. Chceli sme byť po jeseni prví, ale s takýmto bodovým ziskom asi nikto nerátal. Trochu mám smolu v koncovke, dúfam, že sa to zlomí na jar. Mal som menšie zranenie, ale už je všetko v poriadku, som rád, že je to za mnou.“

Miloš Krško, tréner Partizánskeho: „Nezachytili sme úvod zápasu. Vedeli sme, že súper má kvalitu na druhú ligu. Snažili sme sa hrať v inej formácii, ako hrávame zvyčajne. Po dvoch góloch v úvode sme vstali z popola. V prvom polčase sme po vyrovnaní mohli ísť aj do vedenia. Druhý polčas sme opäť nezachytili, ale chceli sme domácich potrápiť, čo sa nám aj podarilo. Napriek prehre si myslím, že sme zanechali dobrý dojem.“