Oklieštení panteri vyhrali štvrtý zápas v rade, smolným hrdinom nakoniec Ligas nebol

Hokejisti Považskej Bystrice vyhrali v 17. kole SHL na domácom ľade nad Breznom 2:1. Pre panterov to bola štvrtá výhra v rade.

Po výhrach nad SR 18, Žiarom nad Hronom a Levicami nastúpili zverenci trénera Júliusa Pénzeša stále v oklieštenej zostave, keď sa k maródom pridal Artem Dmitriev. „Vyzeralo to s ním veľmi zle, z púzdra mu vyskočila kľúčna kosť. Je po operácii, po nejakých šiestich týždňoch by mohol začať s posilňovaním. V januári by sa mal vrátiť na ľad,“ hovoril kouč panterov.

Samotný duel s Breznom sa pre domácich nezačal dobre, ako prví sa v druhej tretine trafili hostia. Potom však vyrovnal Stránský, ktorý tečoval strelu kapitána Zaťka od modrej. Vedenie na stranu Považskej strhol v tretej časti Vilchynskiy.

„Bol to ťažký zápas,“ bilancoval tréner domácich. „Vedeli sme, čo nás čaká, Brezno má mladé mužstvo, ktoré veľmi dobre korčuľuje. Stíhali s nami korčuľovať, mali sme problém presadiť sa. Našťastie sa nám podarilo víťazstvo ´urvať´. Veľmi si ho cením, chlapci hrali nadoraz.“

Považania museli v posledných zápasoch nastupovať v oklieštenej zostave, keď im pre choroby a zranenia vypadlo viacero hráčov základnej zostavy.

„Čím nás je menej, tým lepšie hráme,“ hovoril so smiechom Pénzeš. „Ale vážne, je toho pre nich dosť, dookola sa musia točiť stále tí istí. Víťazstvá ich povzbudili, preto sme asi aj vyhrávali. V niektorých zápasoch sme mali aj šťastie, ale aj to k hokeju patrí.“

Po zápase rezonovali najmä dva momenty, v ktorých hral hlavnú rolu útočník domácich Patrik Ligas. Najskôr mohol v závere zvýšiť na 3:1 po krásnej akcii na jeden dotyk s Milanom Drevenákom.

„Máme smolu na hokejkách, nedávame to do prázdnej brány,“ krútil smoliar hlavou. „Dúfam, že príde zápas, kedy to zlomíme. Bola to gólová šanca, tri minúty pred koncom za stavu 2:1, to sa musí premieňať.“

Druhý moment prišiel minútu a pol pred koncom, kedy išiel Ligas na trestnú lavicu. „Bola skrumáž po buly. Puk bol podo mnou, nedalo sa mi postaviť, boli na mne traja hráči. Rozhodca zapískal hru rukou, čo si myslím, že nebola. Byť vylúčený za také pravidlo, ktoré ani neviem, či som porušil, je trochu divné. Našťastie to dopadlo dobre,“ mohol si odfúknuť.

V závere tak musel svoj tím podržať hlavne brankár Lamper, ktorý istými zákrokmi už puk za svoj chrbát nepustil. Naopak, z vlastnej tretiny dokonca pálil Lušňák do žŕdky.

Tipos SHL-17. kolo:

Považská Bystrica – Brezno 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 25. Stránský (Zaťko, Urbánek), 46. Vilchinskiy – 24. Melcher (Surový)