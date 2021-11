AKTUALIZOVANÉ: Platí nový Covid automat, vláda výrazne sprísňuje pravidlá pre neočkovaných

Na dnešnom rokovaní vlády prijali novú podobu Covid automatu. Platný bude pre celé Slovensko. Prinášame podrobný prehľad zmien a obmedzení.

Podľa novej podoby Covid automatu budú výrazne obmedzení nezaočkovaní. Predseda vlády Eduard Heger informuje o nových pravidlách, ktoré budú platiť na celom Slovensku.

Nezaočkovaní obyvatelia krajiny sa budú musieť dva krát do týždňa testovať, pokiaľ budú chodiť do zamestnania. Platí to pre všetky okresy. Toto opatrenie má platiť predbežne tri týždne. Ako povedal Eduard Heger, pokiaľ sa situácia v nemocnicach výrazne zlepší, zrušia toto opatrenie aj skôr. Ak sa však bude zhoršovať, potrvá naopak dlhšie.

Ďalším už známym sprísnením je režim pre hromadné podujatia. Tie už budú len pre zaočkovaných a po prekonaní Covid-19. Podobne je to aj so vstupom do nákupných centier a takzvaných neesenciálnych obchodov. To sú všetky okrem potravín, drogérií a lekární.

V skratke platí princíp, že v službách a obchodoch okrem základných už test nebude stačiť. " Najviac ohrození sú nezaočkovaní, preto výrazne sprísňujeme opatrenia pre nezaočkovaných. Je to lockdown pre nezaočkovaných, pre ich ochranu," uviedol na tlačovej konferencii predseda vlády.

Premiér nazval novú podobu Covid automatu "lockdown pre neočkovaných. Obmedzenia však v najhoršej, čiernej fáze, čakajú aj očkovaných.

K tomuto kroku vláda pristúpila na základe odporúčania konzília odborníkov. Hlavným dôvodom sú extrémne vyťažené nemocnice, kde už musela byť obmedzená zdravotná starostlivosť v rámci takzvanej "bielej medicíny". Ako povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, ohrození sú tak všetci ľudia bez ohľadu na diagnózu. Zdravotníci sú preťažení a lekári sa musia podľa slov ministra rozhodovať, koho napoja na prístroje a to je neprípustné.

"Rýchlo rastúci počet hospitalizovaných pacientov môže rýchlo preťažiť zdravotnícky systém a viesť k humanitárnej kríze s nevyhnutnou zahraničnou pomocou," vyjadrili si odborníci z konzília.

Nové nariadenia od pondelka 22. novembra (predbežne platné do 12. decembra) Pribudol celonárodný Covid automat ten spustia, keď nastane humanitárna kríza hranicou je reprodukčné číslo Rt nad hodnotu 1 a počet pacientov v nemocniciach nad 3200 vystrieda regionálny, takže na celom Slovensku budú platiť jednotné pravidlá

Vypínajú sa rezortné semafory nebudú platiť kultúrne ani športové výnimkou sú školy, kde aj naďalej platí školský semafor

Zaočkovaní a tí, čo prekonali Covid-19 v posledných 180 dňoch sú v jednej kategórií zavádza sa nový režim OP môžu navštevovať prevádzky, služby, nákupné centrá

Sprísnenie opatrení a obmedzenie pohybu je pre nezaočkovaných od červenej fázy covid automatu

Dočasný Covid automat, či už národný alebo regionálny, sa naspäť prepne, keď sa zlepší situácia v nemocnicach následne bude vláda schvaľovať nový covid automat, ten zvýhodní očkovaných

V hre je aj opätovné vyhlásenie núdzového stavu

ČIERNE OKRESY pre všetkých bez ohľadu na vakcínu či test platia najprísnejšie pravidlá zatvorené prevádzky fitness centrá wellness reštaurácie, bary, kaviarne (len okienkový predaj a rozvoz) ubytovanie

Do bordovej fázy vrátane platí obmedzenie pohybu nezaočkovaných - zavádza sa režim OP od červenej fázy nemôžu navštevovať: prevádzky stravovania nákupné centrá neesenciálne obchody (obchody, ktoré neponúkajú základný tovar ako napríklad potraviny, lekárne, drogéria) hromadné a športové podujatia

Obmedzenie otváracích hodín od bordovej fázy (okrem potravín, lekární a drogérií) otváracie hodiny pre neesenciálne obchody je od 5.00 do 22.00 hodiny rovnaký čas platí aj pre prevádzky reštaurácie kaviarne bary služby

Platnosť Covid pass je 12 mesiacov od druhej dávky alebo od jednodávkovej vakcíny

Režim ZÁKLAD je platný len do oranžovej fázy potom platí len režim OP

Zamestnávatelia musia prejsť do OTP režimu platí to od červenej fázy zamestnanci, ktorí nie sú zaočkovaní alebo neprekonali Covid-19 v posledných 180 dňoch sa musia dva krát do týždňa otestovať zamestnávateľ je povinný kontrolovať Covid pass pokiaľ sa zamestnanec odmietne otestovať (a nie je zaočkovaní alebo neprekonal ochorenie), nesmie ho pustiť na pracovisko znamená to prekážku na strane zamestnanca nemá nárok v ten deň na mzdu ani odvody



Keďže celé Slovensko je v bordovej a čiernej fáze, plus dva červené okresy, na celom území platia sprísnené pravidlá a režim ZÁKLAD už nie je prípustný (okrem obchodov so základným tovarom).

zdroj: tlačová beseda vlády, (MZ SR)