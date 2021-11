ŠK fan-club Púchov/Lúky: Od partie nadšencov k stáliciam na oblastnom futbalovom nebi

Na začiatku to bola partia fanúšikov, ktorí si povedali, že vyskúšajú, aké to je hrať futbal. Dnes už patrí ŠK fan-club Púchov/Lúky medzi stálice na oblastnom futbalovom nebi.

Klub funguje od roku 1998, kedy bolo vytvorené áčko mužov. „Bola to pre nás len zábava, stretnutie fanúšikov, ktorí nehrávali futbal,“ začal svoje rozprávanie predseda klubu Branislav Bodorík.

„Chlapi chceli zistiť, aké to je. Mali možno veľké oči, na začiatku sme schytávali tvrdé debakle. Bola to pre hráčov poriadna facka. Zistili, že z tribúny sa to zdá úplne inak, ako je to na ihrisku,“ pokračoval.

V ČLÁNKU SA DOČÍTATE Aké skóre mal fan-club v prvej sezóne

Akým vývojom mužstvo prešlo

Akú rozumnú vec urobil ObFZ Považská Bystrica

Ako látali zostavy na zápasy

Kedy podali prihlášku do novej sezóny

Aké majú podmienky v Lúkach pod Makytou

O problémoch v mládežníckom futbale

O talentoch klubu