Považskobystrická nemocnica potrebovala podporu

Zdravotnícke zariadenie bojovalo okrem iných problémov najmä s nedostatkom personálu.

Šéfredaktor - MY Považská

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica bola hneď od začiatku pandémie vyhlásená ako „červená“, covidová. Znamená to obrovský nápor na celý personál nemocnice. Na zmiernenie dopadov takéhoto zaradenia poskytla Európska únia nemocnici financie.

Dopady pandémie nového koronavírusu sú citeľné v každej sfére. Lekári a zdravotníci sú celý čas v prvej línii a priamo konfrontovaní s pacientmi. Vedenie nemocníc musí okamžite reagovať na aktuálnu, často veľmi náročnú situáciu. Reprofilizácia lôžok, výpomoc medzi regiónmi pri nerovných stavoch počtu pacientov v jednotlivých nemocniciach, to je len malý príklad z každodennej rutiny riadenia nemocnice.

Bojovali s nedostatkom personálu

Zatiaľ najťažšia druhá vlna bola aj pre považskobystrickú nemocnicu zaťažkávacou skúškou. V období od novembra minulého roka do februára aktuálneho bola situácia najkritickejšia. Okrem náporu pacientov a zastavenej takzvanej bielej medicíny zápasili v nemocnici aj s veľkým výpadkom zamestnancov. Tí boli sami nakazení novým koronavírusom alebo museli byť v karanténe.

„Na začiatku januára bolo práceneschopných pre koronavírus 75 zamestnancov. Je to však o polovicu menej, ako to bolo pred tromi, štyrmi týždňami. Vtedy sme mali výpadok aj 140 zamestnancov naraz,“ povedal Igor Steiner, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici. Nemocnica má 960 zamestnancov, 14 lôžkových oddelení, 7 zariadení spoločných vyšetrovacích metód, špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v 42 špecializačných odboroch a tiež poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti akémukoľvek pacientovi, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený život alebo zdravie osoby.

Dve covidové oddelenia

Považskobystrická župná nemocnica ako zariadenie hospodárskej mobilizácie na zvládnutie pandémie dostala podporu z Európskej únie vo forme finančných prostried-kov.

„Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici bol poskytnutý grant z Integrovaného regionálneho operačného projektu na projekt s názvom Podpora opatrení na zmiernenie dopadov covid-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica. Výška dotácie je viac ako 422-tisíc eur,“ informovali z Riadiaceho orgánu IROP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Tieto projekty boli súčasťou covid a REACT-EU opatrení.

V považskobystrickej nemocnici sú aktuálne zriadené dve covidové oddelenia. Znamená to nevyhnutnosť viacerých tímov lekárov a zdravotníkov a tiež množstvo prístrojov a techniky.

„V nemocnici sme od 1. novembra otvorili druhé covidové oddelenie, kde ležia pacienti, ktorí si vyžadujú klasickú kyslíkovú podporu. Aktuálne sme zabezpečení tak, že sme schopní prijať 52 pacientov a z toho šiestich na umelú pľúcnu ventiláciu,“ povedal riaditeľ nemocnice Igor Steiner.

Museli tak zastaviť plánované operácie a takzvaná biela medicína dočasne stojí.

Aktuálne je režim hybridný, zakázali sme plánované operácie, lebo sme boli nútení vo veľmi krátkej dobe otvoriť covidové oddelenie. Keďže nemáme personál nazvyš, museli sme použiť personál z iných oddelení. Znamenalo to zredukovať niektoré výkony tak, aby sme mohli personál použiť na covidovom oddelení,“ povedal Steiner. Plánované výkony však chcú aspoň čiastočne čo najskôr obnoviť. „Teraz sa nám ukazuje možnosť, že môžeme zachovať niektoré operácie na niektorých oddeleniach. Budeme sa snažiť riešiť aj tú takzvanú bielu medicínu. Určite bude obmedzená, ale nebude zastavená. Na každom oddelení bude niekoľko klasických výkonov mimo covidových oddelení, realizované teda budú naďalej,“ dodal Igor Steiner.