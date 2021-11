Púchovskí lámači rekordov: Okrem Pavla súťaží aj brat Peter

Prekonávaniu rekordov sa okrem Pavla Ďurdíka, o ktorom sme písali nedávno, venuje aj jeho brat Peter.

„Rekordom sa venujem od roku 2015. Schválili mi ich na Slovensku, v Nemecku, Anglicku, Indii, Pakistane, Saudskej Arábii, USA, Holansku,“ povedal Peter Ďurdík.

Posledný rekord, ktorý mu schválili tento mesiac tri svetové organizácie, utvorili vo dvojici s manželkou Andreou. „Jedná sa o počet napichnutých slamiek do vlasov, aby držali. Doterajší rekord z USA bol 128 slamiek, my sme ho prekonali a dokázali sme to so 199 slamkami. V zahraničí nám rekord schválili sudcovia a koordinátori a získali sme certifikáty, ktoré nám zaslali,“ vysvetľoval.

Peter tak vlastní už 685 rekordov zapísaných v 63 svetových organizáciách.

Okrem iného sú spoločne s manželkou držiteľmi rekordu s vidličkami do vlasov, zapichli si ich 204, v počte štipcov na vlasoch majú rekord 406 kusov.