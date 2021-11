Znalosti nedostanem „do rúk“ z nahraného videa, hovorí študent Samuel

Byť študentom v dobe covidovej nie je jednoduché. Väčšinu štúdia absolvoval z domu a cíti, že prišiel o množstvo sociálnych kontaktov. O svojej generácií hovorí ako o internetovej.

Mladý študent Samuel Kršík študuje vysokú školu v dobe covidovej. Má 21 rokov a pochádza z Hornej Marikovej. Strednú školu navštevoval v Považskej Bystrici, vyštudoval Strednú priemyselnú školu. Momentálne študuje na Žilinskej univerzite odbor Cestná doprava na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Ako hovorí, vzdelávanie na diaľku je náročné pre jeho psychiku a cíti, že prichádza o cenné zručnosti.

Prečo ste si vybrali práve tento odbor?

V podstate som nechcel vybočiť zo zameranie, ktoré som študoval na strednej, kde som skončil odbor prevádzka a ekonomika dopravy. Keďže som mal už dobrý základ, tak som ho chcel naďalej rozvíjať. Nakoľko viem, že ma doprava ako taká samotná zaujíma a veci s ňou spojené, tak by bol nezmyslel v tom nepokračovať. Univerzita v rámci môjho odboru ponúka široký rozsah predmetov, kde sa dajú získať znalosti ohľadom fungovania dopravnej firmy, technických záležitostí vozidiel a podobne.

Ovplyvnila Vás pandémia pri výbere záverečnej práce? Aká je téma Vašej záverečnej práce?

Pandémia v tomto nezohrala žiadnu rolu. Tému ako takú, jej štruktúru som mal už premyslenú pred pandémiou, nakoľko som na podobnú tému mal aj maturitný projekt. Názov mojej bakalárskej práce znie: „Analýza prepravných zvyklostí vo vybranom systéme verejnej osobnej dopravy“. Cieľom mojej práce je zistenie prepravných zvyklostí vo vybranom systéme verejnej osobnej dopravy pred pandémiou, počas pandémie a aká je predstava alebo odhad ľudí, ako to bude po pandémií.

Pod pojmom prepravné zvyklosti si ľudia môžu predstaviť dôvody, príčiny, samotné zvyky, osobné preferencie na využitie danej formy dopravy, či už kladne alebo záporne.

Máme však množstvo opatrení a osobný kontakt je niekedy náročný. Ako sa popasujete s týmto?

Na tieto prepravné zvyklosti počas týchto období by mi mal odpovedať online dotazník, ktorý je súčasťou mojej práce a na základe odpovedí ľudí vyhodnotím, prečo využívali daný systém dopravy, prečo nie, čo by zmenili, čo by si želali a podobne.

