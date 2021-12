Lockdown v regióne príliš necítiť

Mobilita sa v okresoch stredného Považia príliš neznížila. Nával v obchodoch je výrazný.

POVAŽIE. V regióne utlmenie mobility takmer necítiť. Doprava je na rovnakej úrovni, pracoviská väčšinou fungujú v rovnakom režime. Obchody sú naďalej preplnené a zmenu v opatreniach nevidno. Ľudia sú už z nejasných nariadení unavení a preto ich podľa slov psychologičky často radšej ignorujú.

Aj v Považskej rozhodli hygienici plošne zatvoriť školy

Preplnené parkoviská

Pri pohľade na parkoviská pred obchodmi ťažko uveriť, že je vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania. "Celý tento lockdown je dobrý vtip. Veď sa pozrite okolo. Obchod prepchatý, počet nakupujúcich nikto nekontroluje. A pozrite do okoliých obchodov. Fungujú ako výdajné okienko, no tlačí sa pred nimi kopec ľudí," povedal okoloidúci František Fapšo. Ako doplnil, v jeho rozvetvenej rodine nikto nepracuje z domu. "Všetci chodia rovnako do práce, do školy. Okrem zatvorených reštaurácií by ste si ani nevšimli, že máme nejaký zákaz vychádzania.

