Na ľadovú tému s manažérom mládeže HK´95 Považská Bystrica Štefanom Konečným

S manažérom mládeže HK´95 Považská Bystrica ŠTEFANOM KONEČNÝM sme sa porozprávali na tému, ktorá rezonuje v športových kruhoch, či o prelínaní mládežníckych družstiev s áčkom.

O zákaze detí trénovať

„Pre športovcov nie je šťastne nastavený Covid automat, už viackrát na to bolo poukazované. Sú prevádzky, ktoré sú pootvárané, zhromažďuje sa v nich oveľa viac ľudí. Je to rozhodnutie, do ktorého by som sa nerád miešal.

ROZPRÁVALI SME SA AJ NA TÉMY Výchova pre A-mužstvo

Nastavené pravidlá v tímoch extraligy a prvej ligy

(Ne)záujem detí o šport

Finančná náročnosť ľadového hokeja

Raná špecializácia detí

Ambasádor športových aktivít

Ale, bohužiaľ, už druhý rok deti netrénujú bez prerušenia, v novembri sme museli skončiť. Doteraz nám ešte trénovali hokejové triedy v rámci školského vyučovania. Keď bol vyhlásený lockdown, tak sme museli tréningový proces prerušiť, môžu ho realizovať len profesionálne kluby, čiže len naši muži. V kádri je zaradených niekoľko juniorov a šikovnejší dorastenci. Ale od kadetov dole sa netrénuje vôbec.“