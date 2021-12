FOTO: V Domaniži potešili svojich seniorov

Pre náročnú pandemickú situácií sa v Domaniži rozhodli zorganizovať zbierku pre svojich obyvateľov, ktorí sú osamelí. Pripravili takmer stovku darčekových balíkov.

Šéfredaktor - MY Považská

DOMANIŽA. Celoslovenský projekt na podporu seniorov, ktorí sú často osamelí, dostal regionálny rozmer. A to vďaka učiteľom,deťom a rodičom, ktorí sa rozhodli pomôcť adresne seniorom v ich obci. Inšpirovali sa práve celoslovenským projektom. Balíčky seniorom doručili samotní žiaci školy a ako povedali učitelia, došlo aj na slzy šťastia.

Z jednoduchého nápadu veľká akcia

Deti v Domaniži sa často zapájajú do komunitných alebo dobrovoľníckych aktivít. Inak tomu nemohlo byť ani v čase nadchádzajúcich vianočných sviatkov.

"S nápadom podporiť tento projekt prišla naša pani riaditeľka Naďa Kováčiková. Samozrejme, že takúto skvelú myšlienku pridať sa k zbierke a potešiť seniorov v našej obci nebolo možné odmietnuť. Hlavne teraz, počas adventu, kedy sa ľudia tešia na Vianoce," povedali z kolektívu pedagógov a zamestnancov Základnej školy Domaniža.

Ako dodali, veď u niektorých je to častokrát jediný darček, ktorý dostanú. "Stačilo osloviť učiteľov, žiakov a rodičov a s radosťou a úctou k našim dôchodcom sa pustiť do práce."

V článku sa dočítate Ako vyzeralo predávanie balíčkov seniorom?

Kde všade balíčky rozniesli?

Kto bol poslom dobrého pocitu?

Prečo by sme sa mali do dobrovoľníctva zapájať?

V škole sa nechali inšpirovať celoslovenskou akciou Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ako nám prezradila pani učiteľka, v minulosti sa zapájali do tejto aktivity, no kvôli pandémií si povedali, že skúsia pomôcť priamo seniorom vo svojej obci.

Darčeky rozniesli žiaci zo školy

Deti začali s radosťou konať a pre starkých nachystali darčeky bez meškania.