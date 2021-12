16. dec 2021 o 16:04 Ak chcete poslať darček poštou, musíte to stihnúť do soboty

Garanciu doručenia balíkov do Vianoc poskytuje Slovenská pošta už len do 18. decembra. Balíky podané po tomto termíne už nemusia prísť do sviatkov.

ilustračná foto (Zdroj: TASR)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Ak ste mali v pláne poslať vianočné darčeky svojim blízky poštou, musíte sa poponáhľať. Inak sa môže stať, že si darčeky od vás pod stromčekom nenájdu. V Považskej Bystrici môžete zásielku s garanciou doručenia do Vianoc podať ešte v piatok na všetkých poštách a v sobotu na Pošte 1 na ulici Slovenských Partizánov. "Enormný počet zásielok v prepravnej sieti a výpadky zamestnancov z dôvodu pandémie prinútili Slovenskú poštu skrátiť lehoty na odoslania zásielok s garanciou doručenia do Vianoc. Zásielky treba podať najneskôr v piatok 17. decembra 2021 alebo v sobotu 18. decembra 2021, aby boli doručené do 24. decembra 2021. Pošta zároveň upozorňuje, že v sobotu 18. decembra 2021 predĺži otváracie hodiny na poštách, ktoré bývajú bežne v sobotu otvorené. Slovenská pošta sa za zmenu termínov ospravedlňuje," informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.