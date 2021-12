Z odberu na určenie protilátok proti Covid-19 už majú výsledky

Dobrovoľníci v Považskej Bystrici a okolí už majú výsledky z odberu na určenie hladiny protilátok proti Covid-19. Tie odobrali stovkám nezaočkovaných koncom novembra.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Do kontaktu s koronavírusom neprišla viac ako polovica nezaočkovaných Slovákov. Potvrdili to výsledky sérioepidemiologickej štúdie.

Do kontaktu s vírusom SARS-CoV-2 podľa séroepidemiologickej štúdie neprišla viac ako polovica ľudí, ktorí nie sú očkovaní proti ochoreniu COVID-19. To znamená, že táto skupina nie je chránená proti koronavírusu. Potvrdili to na utorkovej tlačovej konferencii na Ministerstve zdravotníctva SR autori tejto štúdie.

Cieľom štúdie bolo zistiť, aká je hodnota protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 u ľudí, ktorí nie sú očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Štúdie sa zúčastnilo 3 789 ľudí. Výsledky sa vyhodnocovali na základe odobratej biologickej vzorky kvapiek kapilárnej krvi z prsta, pričom sa stanovovali protilátky triedy IgG proti S1 podjednotke s proteínu vírusu. Ide o jedinečnú metódu. Štúdie sa počas novembra a začiatku decembra zúčastnili neočkovaní Slováci starší ako 12 rokov z okresov Bratislava, Košice, Komárno, Čadca, Považská Bystrica, Kežmarok a Lučenec.

Nie je to však reprezentatívna vzorka aplikovateľná na celú populáciu Slovensku. Napriek tomu poskytuje dôležité údaje. Až 82 % tých, ktorí ochorenie COVID-19 neprekonali, malo negatívny výsledok testu na protilátky. Pri asymptomatickom prekonaní ochorenia mala negatívny výsledok testu tretina účastníkov štúdie, a to často aj po nedávnom prekonaní. Pri symptomatickom priebehu mala takmer polovica ľudí strednú alebo vysokú úroveň protilátok.

Séroprevalenčnú štúdiu vypracovali epidemiologička z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Alexandra Bražinová spoločne s epidemiologičkou z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Monikou Halánovou, vedcami z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Silviou Pastorekovou a Jurajom Kopáčkom, matematikom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Richardom Kollárom a riaditeľom Inštitútu zdravotných analýz Matejom Mišíkom.

Odborníci pripomenuli, že imunitná odpoveď po prekonaní ochorenia je individuálna. Štúdia ukázala, že úroveň imúnnosti v rámci prekonaných a očkovaných ľudí stúpa s vekom. Najvyššiu imúnnosť vo vekovej kategórii nad 60 rokov mali ľudia v Bratislave, a to konkrétne 85 %. Avšak ani tu nedosahujeme úroveň, aká bola zaznamenaná vo Veľkej Británii počas leta 2021.

Štúdiu je možné ďalej rozvíjať a interpretovať napríklad časový vývoj úrovne protilátok, porovnanie distribúcií v regiónoch či v časových rezoch podľa pozitívneho testu alebo podľa miery ochorenia, ďalej tiež závislosť od BMI či veku. Dajú sa tiež urobiť inferencie pre iné oblasti Slovenska, pričom štúdiu možno opakovať s časovým odstupom a v pravidelných intervaloch.