Dobré správy I: Prvý polrok 2021 bol v znamení spolupatričnosti

POVAŽIE. Uplynulý rok bol náročný pre každého, je to už druhý po sebe poznačený pandémiou Covid-19. Každodenný život, ako sme ho poznali sa zmenil a aj spoločnosť posunula svoje priority do inej sféry. No napriek náročným zmenám, ktorým sme sa museli všetci prispôsobiť, udialo sa mnoho pozitívnych noviniek. Doba reštrikcií a opatrení vyplavila z ľudí často frustráciu, no aj mnoho dobrého. A práve to by sme si mali pripomenúť.

Vakcína vliala nádej do spoločnosti

Na začiatku roka sa začala rozbiehať vakcinácia proti Covid-19. Po počiatočných ťažkostiach s otvorením vakcinačnej ambulancie v považskobystrickej nemocnici, ktorá pôvodne nefigurovala v zozname ministerstva zdravotníctva, začali vakcínu podávaťnajskôr zdravotníkom. Pre všetkých to tak znamenalo nádej, že pandémia začne ustupovať, lekári a zdravotníci nebudú preťažení a prísne opatrenia budú môcť zvolniť.

Postarali sa o učiteľov

Pandémiou sú silne zasiahnuté deti a mládež, ktoré opakovane zostali doma na dištančnom vzdelávaní. Znamenalo to stratu sociálnych kontaktov a zhoršený prístup k vzdelávaniu. Aby sa deti mohli čo najskôr vrátiť do školských lavíc a učitelia zostali v bezpečí, považskobystrická radnica rozdala učiteľom vitamíny.

Jednou z ďalších sfér bežného života, ktorá sa muslea diametrálne zmeniť, boli obrady. Sobáše tak zmenili svoju tradičnú podobu. Nádejní mladomanželia museli učiniť dôležité rozhodnutia. Niektorí sobáš odložili, niektorí zvolili malý obrad bez hostí. Niektoré páry však situáciu nepriaznivú pre oslavy poňali kreatívne. Na radnici zažili svadbu, kedy sa všetci hostia pripojili k obradu virtuálne cez videohovor.

Pomáhali si pri testovaní

Stále náročná situácia s pandémiou si vyžadovala ďalšie opatrenia. Obce tak pokračovali v pravidelnom antigénvom testovaní svojich obyvateľov. Bolo to však finančne aj organizačne náročné. Vtedy sa ukázalá, aká silná je spolupatričnosť medzi obcami v regióne. Okolité sa spojili a tak pomohli menším, pre ktoré by bolo zorganizovanie testovania finančne náročné.

