8. jan 2022 o 7:15 I Platený obsah Rodičia chcú viac kontrol v školách

Návratu po prázdninách do školských lavíc sa niektorí rodičia obávajú. Chceli by, aby testovanie v rodinách bolo viac kontrolované. Napriek tomu sa však zhodujú, že návrat do škôl je dobrá správa.

Deti musia v škole povinne nosiť rúško. (Zdroj: DM)

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) POVAŽIE. Deti sa vracajú do škôl a rodičia riešia, ako budú prebiehať nasledujúce týždne. Niektorí rodičia sa v regióne obávajú návratu po zimných prázdninách a apelujú na ostatných, aby sa dôsledne testovali a neposielali do školy deti s príznakmi ochorenia. Článok pokračuje pod video reklamou Od pondelka 10. januára vláda schválila opätovné zavedenie školského semaforu. Učitelia sú plní neistoty, či nebudú musieť behom niekoľkých dní opäť učiť dištančne alebo hybridne kvôli pozitívnym prípadom v triedach. Chcú dôsledné kontroly Ako opatrenie proti masovému šíreniu koronavírusu v školách medzi žiakmi a následne v rodinách má slúžiť samotestovanie. Ešte pred začiatkom prezenčného vyučovania ministerstvo školstva rozdistribuovalo postupne tri milióny antigénových samotestov do škôl a na okresné úrady, odkiaľ si ich môžu školy priebežne vyžiadať. Spolu s doterajšími skladovými zásobami je testov viac ako 14 miliónov. Skryť Vypnúť reklamu Rodičia sa však obávajú nedostatočnej kontroly a nedôslednosti. "Samotestovanie je skvelé, no je potrebná aj kontrola. Lebo povedať, že som mal negatívny výsledok je naozaj jedoduché," povedala mamička prváka Andrea z Považskej Bystrice. Ako ďalej povedala, nie je nič nezvyčajné, že sa na sociálnych sieťach združujú rodičia, ktorí si navzájom radia, ako obísť pravidlá. V článku sa dočítate Ako bude prebiehať začiatok nového polroku v školách?

