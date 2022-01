Teplo GGE spravilo viaceré opatrenia na zmiernenie dopadu vývoja na burzách na ceny tepla

Dramatický nárast cien plynu a elektriny na svetových trhoch dostal viaceré teplárne do situácie, kedy volajú po pomoci štátu. V Považskej Bystrici táto situácia nehrozí. O cenách tepla, ale aj ako efektívne v čase rekordne vysokých cien energií znížiť náklady domácností, sme sa bavili s Petrom Mašlánim, riaditeľom prevádzky Teplo GGE v Považskej Bystrici.

Teplárne po celom Slovensku riešia dramatický nárast cien plynu, z ktorého vyrábajú teplo. Na aké ceny tepla sa majú pripraviť obyvatelia Považskej Bystrice?

Cenu tepla budeme musieť zvýšiť, keďže tzv. variabilná zložka, ktoráje tvorená variabilnými vstupmi ako sú plyn, elektrická energia , nakúpené treplo vyrobené z plynu bude stúpať z dôvodu rastu cien týchto vstupov.. V časoch, kedy na svetových burzách stúpli ceny komodít potrebných pri výrobe tepla o 200 a viac percent, by udržanie tejto ceny, prípadne jej znižovanie, ani nebolo reálne. Cena tepla sa zvýši medziročne o 26 %, avšak bez opatrení, ktoré sme robili počas celého roka, ako aj investíciám podporených EÚ finančnými prostriedkami do efektívnejších technológií v minulosti, by to bolo rádovo násobne viac.

Dá sa povedať, čo hlavne ovplyvnilo rast cien tepla na rok 2022?

Hore išli temer všetky ceny variabilných vstupov ako cena plynu, elektriny, ale napríklad aj emisných povoleniek. Pre lepšiu predstavu, len ceny plynu vzrástli od januára tohto roku do októbra o 200 %. Ceny elektriny takisto stúpli takmer 3-násobne. Naposledy sme napríklad takéto ceny plynu mali pred rokom 2008.

Keďže aj naši dodávatelia museli reagovať na rast cien v ich sektoroch, premietla sa celková situácia aj do fixných nákladov. V rámci nich nám vzrástli ceny opráv a služieb, ktoré si musíme zabezpečovať od externých dodávateľov, a teda aj náklady na investície, ktoré do cenotvorby vstupujú v podobe odpisov.

Ceny plynu išli hore o 200 %. Čo hlavne pomohlo zmierniť dopad vývoja cien na svetových burzách?

Od začiatku sme intenzívne komunikovali s výrobcom tepla v Považskej Bystrici, spoločnosťou Tepláreň, ktorá je tak ako my súčasťou skupiny GGE. Aj vďaka tomuto proaktívnemu prístupu k vývoju na trhu, ale najmä vďaka dlhodobej stratégii zvyšovania efektívnosti výroby a dodávky tepla, sa nám podarilo zmierniť dopad rastu cien.

Spomínate opatrenia. Aké pomohli zmierniť dopady vývoja na svetových burzách?

V rokoch 2015 až 2019 sme investovali takmer 4 mil. eur do modernizácie CZT. Investície boli zamerané na výmenu rozvodov s lepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami, ich zmenu zo štvorrúrového rozvodu na dvojrúrový a inštaláciu kompaktných odovzdávacích staníc u odberateľov, teda priamo v bytových domoch. Výroba teplej úžitkovej vody sa tak premiestnila k odberateľovi, čo nepochybne prinieslo úsporu našim odberateľom, pretože už neznášajú straty, ktoré prirodzene vznikajú pri distribúcii teplej úžitkovej vody na mimo objektovom cirkulačnom rozvode TÚV.

Nezaplatia spotrebitelia aj tieto investície?

Veľkú časť, až 85 % oprávnených nákladov z týchto investícií zaplatila Európska únia prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. V snahe zmierniť dopady týchto investícií na ceny tepla, sme pripravili projekty, ktorým sa podarilo uspieť a získali podporu z eurofondov. Sme radi, že sa nám to podarilo, keďže, samozrejme, záujem o nenávratný finančný príspevok je vyšší ako objem peňazí, ktoré v nich sú. Vyžaduje si to kvalitnú prípravu projektu s dôrazom na ekológiu a efektivitu, teda potenciál znižovania nákladov na teplo u odberateľov.

Plánujete aj ďalšie investície?

Radi by sme realizovali podobné investície zamerané na modernizáciu zostávajúceho pôvodného horúcovodného rozvodu, taktiež zrušenie starého sekundárneho štvorrúrového rozvodu, resp. jeho rekonštrukciu na primárny dvojrúrový, spojenú s inštaláciou KOST u odberateľov. Tieto investície plánujeme realizovať v okruhu zostávajúcich okrskových odovzdávacích staníc na sídlisku Rozkvet a sídlisku Stred. Aj tu by sme radi využili nenávratné finančné prostriedky z tzv. Modernizačného fondu, vďaka čomu by opäť až 85 % oprávnených nákladov investícií nevstupovalo do ceny pre odberateľov, čím by sme ju udržiavali prijateľnú a stabilnú.

Je spôsob, ako môžu znížiť svoje náklady aj priamo domácnosti?

Dnes ešte viac ako inokedy platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujeme. Preto je z pohľadu každého odberateľa, či už je to firma alebo domácnosť, potrebné sa zamerať na zníženie spotreby.

V tomto kontexte je kľúčovým nástrojom na zníženie nákladov na teplo komplexná obnova domu či budovy. Z celkovej tepelnej straty objektu tvoria úniky tepla z obvodových múrov až 40 %, okná 30 %, strechami uniká 15 %, podlahami a pivnicami 15 %. Správnymi optimalizačnými opatreniami ako zateplenie vonkajšieho plášťa a výmenou okien je možné dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie v rozmedzí 30 až 60 %.

Je totiž zrejmé, že ceny energetických komodít sa na svetových trhoch tak skoro nevrátia na historicky najnižšie úrovne, na ktorých boli napríklad v roku 2020. To znamená, že neklesnú ceny ani u nás. Preto je komplexná obnova domu spolu s uvedomelým odberateľským správaním najistejší spôsob, ako reálne znížiť svoje náklady na teplo na desiatky rokov.