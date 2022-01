Opäť spúšťajú semafory v Milochove v dvoch úsekoch

Doprava pre autobusy zostáva jednosmerná, autobusovú zastávku Mladých turistov teda neobnovia. Semafory budú v prevádzke v dvoch úsekoch.

MILOCHOV. Od nedele 16. januára opäť uvádzajú do prevádzky svetelnú signalizáciu v mestskej časti Milochov. Tú nainštalovali počas výstavby železničného tunela Milochov. Popri výstavbe tunela zhotoviteľ Združenie Nimnica začali budovať aj cestu III. triedy na starom železničnom telese, keď postupne trať prekladali na nové úseky. Časť z nej už odovzdali do predčasného úživania motoristom. No v Hornom Milochove bude naďalej pokračovať komplikácia kvôli semaforom.

Keďže pokračuje výstavba cesty III. triedy a tiež dokončovacie práce v tuneli Milochov, pokračujú aj dopravné obmedzenia. "Združenie Nimnica informuje verejnosť, že na základe postupu prác dôjde v mestskej časti Horný Milochov k zapnutiu inteligentnej svetelnej signalizácie, a to v nedeľu 16. januára v podvečerných hodinách," inormovali zhotovitelia stavby.