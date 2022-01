Slovenský unikát: Wifinu chytíte aj na cintoríne

Surfovať už môžete aj pri návšteve cintorína, internet si však užijú aj seniori v domove dôchodcov.

PAPRADNO. V najväčšej obci okresu Považská Bystrica, v Papradne, vybudovali dvanásť hotspotov verejnej WiFi siete. K internetu sa tak môžu pripojiť všetky generácie aj na miestach, kde by ste to nečakali. Wi-Fi sieť pomáha so vzdelávaním, ale aj socializáciou seniorov počas náročných mesiacov pandémie, keď musia byť odlúčení od blízkych.

O financie na prvý krát prišli počas 60 sekúnd

Ako informovali z obecného úradu Papradno, o financie z Európskej únie na zlepšenie digitálnej infraštruktúry v obci sa uchádzali ešte v roku 2018.

"Naše snaženie bolo neúspešné, nakoľko o pridelení či nepridelení finančných prostriedkov rozhodovala rýchlosť. Úspešnosť závisela od poradia predloženia žiadosti a rozhodovali doslova sekundy. 97,5 percenta prostriedkov pridelili v priebehu prvých 60 sekúnd."

O rok vyskúšali zo samosprávy o peniaze na projekt zavedenia verejnej Wi-Fi siete zažiadať opätovne.

"Na druhý krát sme boli úspešní. Mohli sme tak začať plánovať zavedenie Wi-Fi siete pre miestnych obyvateľov, turistov a návštevníkov. Nakoľko sa situácia vďaka koronakríze mierne skomplikovala, projekt sme úspešne ukončili až na konci uplynulého roka."