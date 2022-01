Samosprávy nechajú občanov rozhodnúť o časti rozpočtu

Kraj a obce podporia nápady ľudí prostredníctvom participatívnych rozpočtov. Pilotný ročník prebehol v Dubnici nad Váhom, kde realizovali štyri verejnoprospešné projekty. Výsledky iných miest inšpirovali k účasti aj obec Belušu.

REGIÓN. V tomto roku sa budú môcť občania znova uchádzať o finančnú podporu miest a kraja. Jednotlivé samosprávy pripravujú participatívne rozpočty s rôznou výškou dotácie, ale s rovnakým cieľom. Zlepšiť život svojich občanov.

Menia život k lepšiemu



V našom regióne participatívny rozpočet aktívne využíva Trenčiansky samosprávny kraj, mestá Dubnica nad Váhom a Považská Bystrica.

Púchov financovanie pre rok 2020 zastavil vzhľadom na neistú pandemickú situáciu. V nasledujúcich týždňoch rozbehne projekt aj obec Beluša.

Na tento rok vyhradil Trenčiansky samosprávny kraj opäť 200-tisíc eur, ktoré budú rozdelené medzi deväť okresov so stropom 2 200 eur na projekt. V uplynulom roku sa realizovalo 53 projektov, ktoré získali viac ako 150 SMS hlasov na projekt. V Púchove najviac, až 1 032 hlasov, získala obnova kaplnky Magdalénka v Horných Kočkovciach a 507 hlasujúcich podporilo rekonštrukciu portálu hradu Lednica.

Miloš Čuntala z bedmintonového klubu Racquets chváli možnosť zapojiť verejnosť do rozhodovania o finančných prostriedkoch kraja. „Vďaka podpore župy sa nám podarilo osloviť nových členov do tímu a upozorniť na úlohu športu v komunite. Určite sa o grant znova pokúsime.“ Vo výberovom procese by mohol menším projektom uľahčiť situáciu nástroj na sledovanie počtu odovzdaných hlasov.

