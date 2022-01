Kiná spustili prevádzku s polovičnou kapacitou

V regionálnych kinách na Považí nevedia po uvoľnení opatrení odhadnúť divácky záujem. Premietania budú pridávať postupne. V minulom roku ich okrem ponuky filmov potrápili aj streamovacie služby.

Usporiadatelia nedokážu odhadnúť kedy a v akom počte sa diváci vrátia do kín. (Zdroj: Martin Pavelek)

DUBNICA NAD VÁHOM. Od pondelka 10. 1. 2022 sa kultúrne podujatia otvorili pre očkovaných a prekonaných. Pôvodná kapacita 50 divákov bola upravená na 50 percent kapacity priestoru. Až do 11. 1. neexistovala vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá by objasnila spôsob organizácie kultúrnych podujatí. Rýchle zmeny v kultúre a absencia zrozumiteľnej a včasnej komunikácie spôsobujú chaos medzi usporiadateľmi i návštevníkmi.

Článok pokračuje pod video reklamou



Chýba komunikácia a plán



Kiná v regióne zatvorili svoje brány 25. 11. 2021. Lockdown ochromil na niekoľko týždňov časť sektorov na čele s gastronómiou a kultúrou. 5. januára tohto roka ministerka kultúry Natália Milanová avizovala, že ministerstvo kultúry pripravilo nový kultúrny semafor. Ten bývalý stratil platnosť vyhlásením zákazu vychádzania. 12. 1. nadobudla platnosť vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá rozdelila podujatia do troch skupín podľa rizikovosti.

PX centrum v Považskej Bystrici ohlásilo spustenie premietania ako prvé spomedzi regionálnych kín. „Premietame od 14. 1., a to najprv odložené filmy z minulého roka. Sme radi, že môžeme opäť hrať. Podľa vývoja situácie a ponuky filmov by sme mali premietať trikrát do týždňa.“ V Púchove začínajú s prevádzkou o týždeň neskôr. „Filmy uvedieme vždy v piatok a v nedeľu, medzi premietaniami musíme vykonať dezinfekciu priestorov. V prípade záujmu pridáme aj ďalšie premietania, ale aktuálne nevieme vyhodnotiť divácky záujem.“

V článku sa dočítate Ako vyzeral rok 2021 v regionálnych kinách

Či prežili filmové kluby devastačné následky covidu

Aké je riziko nákazy v kine

Čo znižuje už tak katastrofálne tržby kín

Ako môžu kiná prežiť v dnešnej dobe