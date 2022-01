Najhonosnejší kultúrny dom na Slovensku zachraňujú v poslednej chvíli

Strecha Domu kultúry v Považskej Bystrici bola v havarijnom stave. Voda začala poškodzovať vzácne tapisérie. Nasledovať bude inventarizácia, niektoré diela chýbajú.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hneď, ako mesto Považská Bystrica po rokoch vyjednávaní odkúpili chátrajúci Dom kultúry, pustili sa do jeho záchrany. Voda zo strechy v havaríjnom stave už stihla napáchať škody v interiéri. Ďalšia zima bez zásahu by napáchala už nezvratné škody.

Napísali sme

Napísali sme Rodičia vyberajú pre deti už aj základné školy. Aké majú kritériá? Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Nasledovať bude inventarizácia diel a výbavy Domu klutúry, nakoľko mesto odúpilo budovu aj s vybavením a okolitým pozemkom.

Dom kultúry je oproti železničnej stanici a pohľad návštevníkov pri vstupe do mesta bol nedôstojný. Zanedbaná budova aj celé okolie vrhajú na mesto nepekný obraz.

V článku sa dočítate Aké opravy radnica na Dome kultúry už začala? Koľko peňazí zatiaľ preinvestovali? Čo bude nasledovať, aké práce? Mesto má ambiciózny plán v termíne dokončenia, vieme viac. Kto bude mať v Dome kultúry svoju základňu?

Kompletná oprava strechy

Ako prvá investícia do záchrany kedysi najhonosnejšie domu kultúry na Slovensku smerovala do opravy strechy.

"My sme okamžite, ako sme Dom kultúry dostali do vlastníctva avizovali, že začneme so záchrannými prácami. Naozaj ešte jedna zima a škody v interiéri by boli nenávratné. Vzácne tapisérie zatekali, lebo najväčším problémom bola strecha. Ako prvé sme teda začali s rekonštrukčnými prácami práve tu. Zatiaľ sme investovali 50 tisíc eur a veríme, že v nasledujúcich dňoch budú práce ukončené, ak by prišlo intenzívnejšie sneženie alebo dažde, aby bola už strecha zabezpečená," povedal primátor Karol Janas. Tapisérie sú tkané, textilné obloženia stien priestorov kulúrneho domu.

Napísali sme

Napísali sme Firma Novodubničana dlží na daniach, získala zmluvu od štátnych lesov Čítajte