Zo života novinára sa odstránila náhoda, v médiách chýba osobný kontakt, hovorí Lukáš Vráblik

LUKÁŠ VRÁBLIK z Prosného sa popri štúdiu venuje písaniu. Za svoju tvorbu si už v stredoškolskom veku vyslúžil ocenenie, ktoré sa odovzdáva mladým talentom z regiónu.

DOČÍTATE SA Odkiaľ Lukáš čerpá inšpiráciu pre svoju tvorbu

Čo ovplyvňuje jeho prácu pre zahraničné médiá

Ako je podľa Lukáša dôležitý osobný kontakt s respondentom

Čo si myslí o online a telefonických rozhovoroch

Pri rozhovore s ktorým americkým rapperom nevedel, čo si má myslieť a prečo

Prečo sú rozhovory s hudobníkmi "iné"

Aký je niekedy problém pri rozhovoroch v mixzónach

Ako na Lukáša zapôsobili Robin van Persie, Jan Oblak či Neymar

Akú špeciálnu cenu mu dali v Považskej Bystrici

Prezradil by si niečo o sebe?

Bývam v Prosnom. V Denníku N píšem o športe, zahraničnej politike a hudbe. Študujem v Trnave na práve posledný rok, kombinujem teda školu s písaním.

Píšem často aj po anglicky, hlavne keď sú nejaké podujatia, majstrovstvá sveta alebo Európy.

Odkiaľ čerpáš inšpiráciu na svoju tvorbu?

Tým, že píšem najviac o futbale, tak musím najmä sledovať zápasy. Udržiavam si prehľad o súťažiach, ligách, hráčoch.

Akonáhle sa vyskytne nejaký zaujímavý príbeh a ja si poviem, že pre čitateľov by to mohlo byť zaujímavé, tak sa na to „vrhnem“.

V našom médiu máme pravidelné rubriky, každú sobotu píšem „Ofsajd“, ktorý je o prepojení spoločenského diania s futbalom, na tom pracujem aj dopredu.

Reagujem aj na aktuálne dianie, keď sa stane niečo zaujímavé v nejakom zápase, tak to rozoberám. Robím aj taktické analýzy, vysvetľujem, čo sa deje na ihrisku.

Sledujem aj prácu iných novinárov, o čom píšu, najmä v britských, nemeckých, amerických médiách. Snažím sa reagovať aj na to.