Dvaja víkendoví opilci za volantom skončili s autami v oplotení

Polícia v Púchove riešila počas uplynulého víkendu dvoch opitých vodičov, ktorí nezvládli riadenie svojich vozidiel a skončili v oplotení.

PÚCHOV. V prvom prípade 33-ročný vodič Volkswagenu neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel s vozidlom do protismeru a narazil do oplotenia budovy centra sociálnych služieb. „Vodiča policajti podrobili dychovej skúške s výsledkom 0,99 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje 2,06 promile. Opakovaná dychová skúška mala dokonca stúpajúcu tendenciu, a to 2,19 promile. Škoda, ktorá vznikla na vozidle a oplotení, bola predbežne vyčíslená na asi 5 300 eur," uviedla k prípadu polícia.

Ešte viac nafúkal vodič Škody Octavia, ktorý nezvládol pravotočivú zákrutu na jednej z púchovských miestnych komunikácií a tiež skončil v oplotení. „Na alkoteste zasvietila hodnota 1,53 mg/l, čo predstavuje 3,19 promile. Škoda, ktorá vznikla na vozidle a oplotení, je odhadovaná na 400 eur," dodala polícia s tým, že obaja vodiči už čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.