Za čias Jánošíka spustila tuhá zima migráciu na Orave

Chýbajúca snehová pokrývka ohrozuje aj zvieratá, čo si často neuvedomujeme. Podobne ako fakt, že dážď počas zimy sneh ako zásobu vody nenahradí.

Šéfredaktor - MY Považská

POVAŽIE. Aj keď si to možno neuvedomujeme, klimatická kríza sa nás dotýka každý deň. Nesúrodosť ročných období, veľké suchá striedané prudkými lejakmi a teploty, ktoré pre región nie sú typické. To sú zmeny, ktoré môžeme priamo cítiť. No závažnejšie sú vplyvy tejto zmeny na prírodu a jej jednotlivé biotopy.

Napísali sme

Napísali sme Kňazi na Považí vyzývali pri bohoslužbe na vyššie milodary Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Zimy, ako poznajú pamätníci z regiónu, už zostávajú len v spomienkach. Snehom zasypané papradňanská a marikovská dolina vystriedal občasný poprašok a väčšinu zimných dní pri teplotách nad nulou. To však je výrazný problém pre prírodu a má to dlhodobé následky.

"Zmenu klímy vnímame zvyčajne ako vzdialenú hrozbu, ktorá sa odohráva niekde ďaleko od nás. Možno nás dojme osud ľadových medveďov v Arktíde, alebo útrapy, ktoré spôsobili anomálie počasia tučniakom v Antarktíde. Málokto si však uvedomuje, že rozmary zimného počasia predstavujú vážnu skúšku aj pre prírodu mierneho klimatického pásma," povedala Daniela Dúbravková, biologička z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

V článku sa dočítate Aké boli následky tuhých zím?

Migráciu kvôli klíme sme tu už mali. Ako vyzerala na Slovensku?

V Javorníkoch vyzerala zima úplne inak.

Čo hovoria historicoé záznamy o počasí?

Ako ovplyvňujú slabé zimy poľnohospodárov?

Prečo je dostatočná snehová pokrávka taká dôležitá pre zvieratá a rastliny?

Ovplyvňuje sneh vodný režim na celý rok?​​​​

Zima v minulosti prinášala aj hladomor

Extrémne obdobie klimatickej nepriazne nebolo až tak dávno, ako si myslíme. "V uplynulých storočiach zima vládla celému európskemu kontinentu. Dnes sa tento fenomén nazýva „malá doba ľadová“ a vymedzuje obdobie medzi 14. až 19. storočím," povedala Dúbravková.