Starostovia Prečína, Domaniže, Papradna, Udiče, H. Marikovej a D. Lieskova protestovali v Bratislave

Šiesti starostovia z regiónu sa vybrali pred Úrad vlády, aby vyjadrili nesúhlas so zákonmi, ktoré znevýhodňujú obyvateľov regiónov.

Šéfredaktor - MY Považská

POVAŽIE. Stavebný zákon, ktorý aktuálne prechádza schvaľovaním Národnou radou, spojil samosprávy spoločnými výhradami a pripomienkami. Ako hovorí starosta obce Domaniža, tento zákon silne znevýhodňuje obyvateľov samospráv a nerieši problémy, s ktorými roky bojujú a upozorňujú na ne. Pripomienky však majú aj v sociálnej oblasti a tiež v oblasti školstva.

Do Bratislavy sa vybrali kvôli trom hlavným požiadavkam, ktoré žiadali zapracovať do novely zákonov, no doteraz ich nikto nepočúval. Krátky protest bol upozornením, že na svojich požiadavkach trvajú a chcú o nich diskutovať.

Starostovia Prečína, Domaniže, Papradna, Udiče, Hornej Marikovej a Dolného Lieskova sa preto vybrali spolu so zástupcami ďalších samospráv, aby upozornili na to, že nebudú ticho, ak obyvatelia miest a obcí budú ťahať za kratší koniec.

Nebudú môcť zasiahnuť

Prvým bodom, na ktorý protestom upozornili, je zmena stavebného zákona, ktorá podľa starostov nerieši skutočné problémy, ktoré samosprávy majú. "Je tam viacero problematických bodov, s ktorými nesúhlasíme a o ktorých s nami nikto nehovoril," povedal starosta obce Domaniža František Matušík.

Samospráva je v novom návrhu stavebného zákona postavená podľa Matušíka do pozície štatistu. "V obci pripravujeme územné plány tak, aby boli v prospech obyvateľov. Vyradenie nás z rozhodovacieho procesu nie je správne."

Ako uviedli starostovia pri proteste, zákon je napísaný vyslovene prodevelopersky,