Učiteľka počas práce vyhorela, išla radšej pracovať za pokladňu

Nielen zdravotníci, ale aj učitelia počas pandémie opúšťajú svoje povolanie, aby ochránili svoju psychiku. Čo žene odchod zo školstva dal a čo vzal?

V centre pozornosti v čase pandémie sú lekári a zdravotníci, ktorí sú extrémne preťažení a stále častejšie opúšťajú svoje povolanie do iných odvetví. Podobný tlak je však aj na učiteľov, ktorí volia rovnaké riešenie.

Andrea Žišková pracovala ako učiteľka na základnej škole 16 rokov. Ako vraví, vždy bola oddaná svojmu povolaniu, študovať tento smer išla z presvedčenia. Všetko sa však zmenilo počas pandémie. Pocity beznádeje, neistoty a neustály tlak ju vohnali až do depresívnych stavov.

Po mesiacoch, keď ju stálo obrovské množstvo síl už len vstať z postele, učinila rázne rozhodnutie. Profesiu učiteľky opustila a išla pracovať do obchodného reťazca. To jej vraj zachránilo zdravý rozum a pomohlo vyčistiť začiernenú myseľ. Riešenie je to podľa Andrei dočasné, no pre jej zdravie a ďalší život správne.

Začiatok konca

Keď si na gymnáziu Andrea z Považskej Bystrice podávala prihlášku na vysokú školu, bolo to podľa nej ľahké rozhodovanie. "Moje detské odpovede na otázku, čím chcem byť až vyrastiem, boli stále rovnaké. Učiteľovanie bola jasná voľba. Neopustilo ma toto zanietenie ani počas puberty. Študovala som teda pedagogický smer."

V článku sa dočítate Prečo si Andrea zvolila profesiu učiteľky?

Aké bolo jej pracovné nasadenie?

Ako ju ovplyvnila pandémia?

Čo bolo príčinou jej psychických ťažkostí?

Ako túto situáciu vyriešila?

Viete rozoznať syndróm vyhorenia? Poradíme vám, ako ho odlíšiť od depresie.

Ktoré povolania sú rizikové z pohľadu psychického zdravia?

Prečo rodičia niekedy útočia kvôli opatreniam na učiteľov?

PLUS: Odborné rady od psychológa, ako si v náročnom období neistoty a zvýšeného tlaku udržať psychické zdravie.

V kontexte toho, kde sa ocitla teraz, vidí začiatok svojich ťažkostí už v študentských časoch. "Bola som extrémne horlivá študentka. Ak sa vyskytla príležitosť zapojiť sa do nejakého projektu alebo praxe naviac, nemohla som tam chýbať. Spätne si uvedomujem, že som mala ambície zmeniť zastaralý školský systém na dokonalý. Z mojej pozície absolútne nereálne, no vtedajšie predstavy, ktorými som žila boli práve o tom."

Štúdium ukončila s červeným diplomom a s rovnakou vervou sa vrhla do zamestnania. "Učila som na druhom stupni základnej školy, prírodné vedy. Moje