Partizán Domaniža má nového predsedu

Predsedom futbalového TJ Partizán Domaniža sa stal Milan Svoboda.

Ako sa uvádza na stránke klubu, predseda Valného zhromaždenia predniesol návrh o voľbe nového predsedu s učinnosťou od 1.2.2022 a do tejto funkcie navrhol Milana Svobodu. Následne sa hlasovalo o návrhu, ku ktorému pristúpili všetci prítomní.

„Pre mňa je to robota navyše,“ hovoril so smiechom Svoboda. „Rozhodol som sa zostať tu v Domaniži, uprednostnil som ju pred trénerskou kariérou, takže je to pre mňa určite aj pocta,“ pokračoval vážne.

„Pre mňa nie je táto funkcia nejaká novinka, posledné roky som robil skoro všetko, takže pre mňa sa nič nezmení, iba to, že je to oficiálne. Určite je to pre mňa česť a rovnako veľká zodpovednosť stáť na čele klubu, ktorý je dlhé roky stálicou najvyšších súťaží západoregiónu. Zároveň chcem poďakovať Mirovi Kvaššayovi za neuveriteľnú prácu.“