Priemyslovka má pre študentov bohatú prax

Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici rovnako ako aj študijný odbor strojárstvo má za sebou úspešnú viac ako osemdesiatročnú históriu. Od tej doby je známa tým, že posúva hranice svojej mobility. Kresliace dosky, tuš a ručne rysované priesvitné pauzovacie papiere boli nahradené najvyššími verziami kresliacich programov.

Škola za jednu z najväčších priorít stanovila poskytovať študentom tie najlepšie podmienky na výchovu a vzdelávanie. Nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie cieľov moderného vyučovania je materiálno-technické zabezpečenie celého procesu. Je zamerané na neustále budovanie a skvalitňovanie vybavenia, špeciálnych učební a technických laboratórií, technických prostriedkov, pomôcok a interiérového vybavenia. Tieto podmienky sa nám darí uskutočňovať aj vďaka úspešným projektom.

Absolvent Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici je úspešný v oblasti kresliacich programov, v ktorých dokáže bez problémov vytvoriť výkresovú dokumentáciu v programoch AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor Profesional, dokáže naprogramovať výrobu vymodelovaného výrobku v programe EdgeCAM. Následne vytlačí daný výrobok na 3D tlačiarni a vyrobí na CNC stroji. Na záver zmeria jeho rozmery meracími prístrojmi a vyhodnotí dané skúšky.

Už druhý rok je spustené nové technické laboratórium pre študentov strojárskych odborov. Je zamerané na skúšky mechanických vlastností materiálov a na odborné experimentálne merania. Laboratórium je vybavené najmodernejšími meracími zariadeniami a financované z projektu IROP.

Odborná učebňa - strojárstvo, metalgrafické pracovisko

Naši strojári si zlepšujú jazykové znalosti, spoznávajú cudzie krajiny, nadväzujú nové priateľstvá a pracujú v medzinárodnom tíme vďaka zapojeniu školy do programu Erasmus+. Učitelia a aj študenti sa zdokonaľujú v tom, ako vyučovať a ako žiť v multikultúrnej Európe. V rámci ďalšieho projektu EUROGEBRA si rozvíjali vzťahy v oblasti IKT a podporovali ich analytické schopnosti. Sme zapojení aj do projektu EQAVET - hodnotenie kvality stredných škôl.

Medzinárodná spolupráca našich strojárov s partnerskou školou vo Vsetíne je zameraná na oblasť grafických systémov. Naši strojári sa v spolupráci s ich študentami zúčastňujú súťaží v kresliacich programoch AutoCAD Mechanical a Autodesk Inventor, ale súťažia aj v športových a matematicko-logických oblastiach.

Taktiež sa zapájajú do mnohých vedomostných súťaží. Medzi niektoré patria napríklad ZENIT v strojárstve, celoslovenská súťaž Meď a Mladý talent. Pravidelne sa zúčastňujeme výstavy stredných škôl Stredoškolák v Trenčíne. Pekné umiestnenia získavajú aj v krajských a celoštátnych kolách SOČ. Nezaostávajú ani v iných súťažiach, ako je Matematický klokan, Expert Geniality Show, Pangea.

Odborná učebňa - informačné a sieťové technológie

Spolupráca našich strojárov s univerzitami technického zamerania je dôležitou súčasťou rozvoja. Na jednej strane je to najrýchlejšia cesta, ako prispôsobovať učivo potrebám praxe, a na strane druhej ide o efektívny spôsob, ako dostať poznatky z akademického výskumu bližšie našim študentom.

Veľmi dôležitým aspektom v napredovaní našich strojárov je spolupráca s okolitými strojárskymi firmami, v ktorých dva týždne absolvujú súvislú odbornú prax. Spolupráca s firmou Danfoss Power Solution sa uskutočňuje pod názvom Netradičná škola, ktorá prebieha za aktívnej účasti zamestnancov firmy, ktorí im robia praktické ukážky hlavne z oblasti výskumu a vývoja.

Spolupráca s Nadáciou Medeko je zameraná na študentov tretieho ročníka odboru strojárstvo. Študentom je umožnené absolvovať týždňový študijný pobyt vo firme a spolupracovať s konštruktérmi a technológmi.

Považie je historicky známe ťažkým priemyslom, dnes najmä strojárstvom. Preto odbor, ktorý naša škola ponúka, má v súčasnosti na trhu práce zelenú. Dôležité preň je udržať si krok s aktuálnymi trendmi a neustále sa posúvať ďalej a napredovať.

Odborná učebňa - strojárstvo, trhací stroj

Odbor informačné a sieťové technológie (IST)

môžu študovať žiaci na našej škole od šk. roku 2016/2017. Úlohou predmetu sieťové technológie je poskytnúť žiakovi základné informácie o princípoch prenosu dát v počítačových sieťach, oboznámiť ho so základnými formami a úlohami prepínania, smerovania a tiež zabezpečenia. Od septembra 2018 sú študenti odboru IST zapojení do vzdelávacej iniciatívy spoločnosti CISCO SYSTEMS - „CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM - NetAcad“. Žiaci sú registrovaní užívatelia sieťovej akadémie pri SPŠ v Považskej Bystrici a majú možnosť po úspešnom absolvovaní kurzu CCNA bezplatne získať medzinárodne platný certifikát podľa dosiahnutej úrovne. Naši žiaci sa každý rok zapájajú do prestížnej celoslovenskej súťaže NAG – Networking Academy Games. Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Našim najväčším úspechom bolo 2. miesto nášho žiaka Petra Maka, ktorý sa zúčastnil osobne vyhlasovania výsledkov súťaže v priestoroch spoločnosti Cisco Systems Slovakia v Bratislave.

Od budúceho šk. roka pripravujeme pre študentov 4. ročníka program Mikrotik Academy. Spoločnosť MikroTik poskytla našej škole sieťové zariadenia a vyškolila dvoch trénerov, ktorí sú zodpovední za realizáciu programu. Študenti sa praktickou formou oboznámia s tvorbou a správou počítačových sietí s technológiou spoločnosti MikroTik.

V rámci tohto programu majú študenti možnosť bezplatne absolvovať kurz MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) a po úspešnej skúške získať bezplatne celosvetovo uznávanú priemyselnú certifikáciu MTCNA platnú 3 roky.

Cieľom predmetu serverové technológie je pripraviť našich absolventov na prácu budúcich administrátorov. V procese výučby získavajú vedomosti a zručnosti z inštalácie a konfigurácie serverov s operačnými systémami od spoločnosti Microsoft, ako aj operačných systémov Linux. Pri výuke využívame virtuálne prostredie, najnovšie pripravujeme VMware, čím žiaci získavajú výhodu, keďže toto je prostredie, ktoré je v dnešnej dobe štandardným prostredím, ktoré využívajú spoločnosti, pretože zaisťuje bezproblémovú prevádzku ich systémov a aplikácií.

V oblasti programovania študenti vedia navrhnúť a nakódovať jednoduché softvérové aplikácie v programovacom jazyku Python. Úroveň svojich poznatkov a schopností si následne porovnávajú účasťou na celoslovenských programátorskych súťažiach – najmä v olympiáde v programovaní a v súťaži Zenit v programovaní. Aj v týchto súťažiach získali naši študenti veľmi pekné umiestnenia v krajskom kole Zenit v programovaní.

V máji minulého školského roka sa skupinka študentov 2. ročníka odboru IST (M. Justus, J. Ďuriš, B. Kojda, S. Šubika) zúčastnila projektu Konferencia IT v praxi. Za svoj projekt Wiki Spot boli špeciálne ocenení a odmenení hodnotnými cenami.

Na hodinách programovania sa tiež žiaci učia vytvárať webové stránky pomocou jazykov HTML, CSS, Java Script a PHP. Svoje vedomosti následne zúročujú pri vytváraní záverečných projektov, kde vytvárajú webové stránky pre reálne cieľové subjekty. S vytváraním dynamických webových stránok úzko súvisia aj databázy (MS SQL /MySQL), s ktorými sa oboznamujú vo štvrtom ročníku.

Naši najaktívnejší študenti sa pravidelne zúčastňujú celoštátnej súťaže SOČ (Stredoškolská odborná činnosť). Aj v minulom roku dosiahli veľmi pekné výsledky 1., 2. a 3. miesto v krajskom kole. Prví dvaja z nich postúpili na celoslovenské kolo vo svojich kategóriách, kde takisto veľmi dobre reprezentovali našu školu.

Odbor prevádzka a ekonomika dopravy

úspešne funguje na našej škole už takmer 20 rokov a je jedným zo stabilných odborov. A prečo študovať práve v tomto odbore? Odpoveď a argumenty vám budú jasné, keď sa bližšie zoznámite s týmto odborom.

Z názvu prevádzka a ekonomika je zrejmé, že sa pri štúdiu venujeme dvom významným oblastiam – ekonomike a doprave. Doprava je prakticky súčasťou každodenného života. Všetky firmy, organizácie a inštitúcie využívajú nejaký spôsob prepravy a medzinárodný obchod a zásobovanie by bez prepravy neexistovali. Celý dopravný proces treba optimálne evidovať, plánovať a riadiť, a to je jedna z oblastí, kde naši absolventi uplatnia aj vedomosti z oblasti ekonomiky.

Na kvalitnú prípravu študentov, na získanie potrebných poznatkov a zručností sú zamerané aj odborné predmety, s ktorými sa u nás stretnete. Môžeme ich rozdeliť do dvoch skupín:

odborné ekonomické predmety (ekonomika, účtovníctvo, administratíva a korešpondencia)

dopravné predmety (cestná doprava, logistika, cestné vozidlá, dopravná geografia).

Samozrejmou súčasťou v jednotlivých ročníkoch je výpočtová technika a aplikovaná informatika.

Radi hovoríme, že náš odbor ponúka možnosti a príležitosti tým šikovným študentom, ktorí chcú rásť a nájsť si uplatnenie. Ponúkame možnosť zapojiť sa do rôznych mimoškolských aktivít, napríklad exkurzie do dopravných firiem, účasť na veľtrhoch a výstavách, pravidelne sa zúčastňujeme najväčšej európskej výstavy dopravnej techniky v Berlíne, čo býva zároveň aj zaujímavý výlet.

Študenti tretieho a štvrtého ročníka majú možnosť absolvovať predmet prax v moderných laboratóriách Žilinskej univerzity a zúčastniť sa dlhodobej pracovnej stáže v medzinárodnej prepravnej spoločnosti LKW Walter vo Viedni, ktorá sa špecializuje na prepravu kamiónov po ceste a v kombinovanej doprave.

Stalo sa už tradíciou, že sa pravidelne zúčastňujeme medzinárodných študentských projektov, a tak sa vám otvárajú možnosti zapojiť sa do programu Erasmus+. V posledných rokoch naši študenti navštívili v rámci výmenných pobytov množstvo krajín, napr. Turecko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Poľsko.

Naším hlavným cieľom je pripraviť študentov na povolania v oblasti dopravy a prepravy, logistiky, na samostatné podnikanie, na povolania s ekonomickým zameraním alebo tiež na pokračovanie štúdia na vysokej škole.

Ak vás zaujíma oblasť dopravy, logistiky, ekonomiky, študijný odbor prevádzka a ekonomika dopravy je riešením práve pre vás. Chlapcov, ako i dievčatá. Staňte sa študentmi tohto študijného programu a urobte správne rozhodnutie a krok dopredu.

Strojárstvo - netradičná škola vo firme Danfoss Power Solutions

Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Pre školský rok 2022/2023 aktivujeme tiež odbor 3739M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Tento zaujímavý študijný program sme začali vyučovať od jesene 2020. Rozšírili sme možnosť výberu pre deviatakov v meste a regióne. Študijný odbor je určený pre absolventov základných škôl, ktorých zaujíma automobilová technika z pohľadu konštrukcie moderného automobilu. Je rozšírenou verziou odboru technika a prevádzka dopravy, ktorý sme vyučovali v minulých rokoch. Ponuka tohto odboru je reakciou na potreby transformujúceho sa automobilového priemyslu. Trendy nárastu vyrobených a predaných elektromobilov sú nesporné. Skladba odborných predmetov väčšinovo pozostáva z elektrotechniky, elektroniky, cestných vozidiel, aplikovanej informatiky, počítačových systémov a sietí. Jeden z odborných predmetov elektrotechnická spôsobilosť je prípravou na skúšku pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa paragrafu 21, vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z. Ďalším benefitom je možnosť získania medzinárodne platných certifikátov CCNA po absolvovaní CISCO akadémie.

Študijný odbor elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách má technicko-hospodársky charakter, je vhodný pre chlapcov aj dievčatá. Ukončuje sa absolvovaním maturitnej skúšky. Po ukončení je uplatnenie absolventov napríklad na týchto pozíciách: prevádzkar nabíjacej stanice, špecialista elektrických zariadení v automobile, diagnostik motorových vozidiel, prijímací a servisný technik v STK a EK, informatik v doprave, servisný technik informačno-komunikačných technológií, programátor v doprave, správca sietí a i. Taktiež sa môže absolvent rozhodnúť pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

V nasledujúcom školskom roku prijímame do tohto odboru 12 študentov.

Stredná priemyselná škola Pov. Bystrica, Slov. partizánov 1132, tel.: 042/432 3052, www.spspb.sk