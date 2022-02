Istota na ceste za kvalitným odborným vzdelaním

„Dubnická priemyslovka“ už desaťročia patrí k istotám v odbornom vzdelávaní v našom regióne.

Sme škola, ktorá je podľa hodnotenia inštitútu INEKO najlepšou strednou priemyselnou školou v Trenčianskom kraji. Náš absolvent má skvelý predpoklad uplatniť sa na trhu práce vzhľadom na silné strojárske a elektrotechnické zázemie v Dubnici nad Váhom a jej okolí.

Naša škola sa zameriava na prípravu študentov pre nadväzujúce štúdium na vysokých školách technického zamerania, kde po skončení priemyslovky pokračuje viac ako 75 percent našich absolventov. Množstvo hodín praxe, laboratórnych cvičení a meraní, ktoré dopĺňajú teoretické vyučovanie, však vytvára predpoklady na uplatnenie sa v zamestnaní už po skončení strednej školy. Uplatneniu napomáha aj možnosť získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti pre absolventov elektrotechniky, mechatroniky a technických a informatických služieb v elektrotechnike. Kombinácia teórie s praxou pri vyučovaní v moderne a technologicky na úrovni vybavených laboratóriách a dielňach je tak nielen pragmatická, ale predovšetkým aj motivujúca a zážitková. Platí to pre všetky odbory, ktoré sa dajú študovať na našej škole, teda pre strojárstvo, elektrotechniku, mechatroniku a technické a informatické služby v elektrotechnike.

Držíme krok s potrebami súčasnej priemyselnej praxe

Na našej škole si plne uvedomujeme, že pokrok a inovácie v priemyselnej výrobe sa nevyhnutne musia premietať do koncepcie odborného vzdelávania, a to nielen do jeho teoretickej, ale najmä do jeho praktickej časti. Vybavenosť učební musí plne zodpovedať požiadavkám súčasnej priemyselnej praxe. Aj vďaka automobilovej výrobe máme na Slovensku priemysel 4.0, ktorý prináša veľkú mieru automatizácie a robotizácie výroby. Uvedomujeme si, že v takomto priemysle bude dopyt po vysokokvalifikovanej pracovnej sile a špecialistoch.

Zmodernizovali sme ďalšie učebne

V dvoch nových dielenských učebniach CNC sústruženia a CNC frézovania sa budúci strojári učia programovať CNC stroje v riadiacom systéme Heidenhain. Tieto priestory sú vybavené 5-osím obrábacím centrom a novým CNC sústruhom. Prístroje sú prepojené internou sieťou s programovacími stanicami, na ktorých študenti vytvárajú programy a tie následne posielajú do CNC stroja. V učebniach grafických systémov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou výučby v odbore strojárstvo, majú žiaci k dispozícii počítače, na ktorých sa učia tvoriť 3D modely súčiastok a výkresovú dokumentáciu v programoch AutoCAD, Solid Edge, Creo Parametric a tvoriť programy pre CNC stroje aj v NX. Žiaci si môžu zhmotniť svoje virtuálne modely na 3D tlačiarni a laserovom rezacom zariadení, ktoré majú v učebniach k dispozícii. Aj strojári sa učia základy programovania a automatizácie, od budúceho školského roka sa pridajú aj znalosti v oblasti robotiky. K celistvosti vedomostí a zručností strojára-priemyslováka napomáha aj výučba na 3D odmeriavacom zariadení Wenzel, čím sa k nadobudnutým vedomostiam konštruovať, programovať a vyrábať, pridáva aj schopnosť kontrolovať výsledky svojej práce moderným a veľmi presným spôsobom.

Vo vynovenej učebni automatizácie sa študenti mechatroniky a elektrotechniky učia programovať roboty od Universal robots UR3e a UR5e. Odborné zručnosti si rozvíjajú pri práci s komponentmi mechatronických programovateľných staníc od spoločnosti FESTO, pričom poznávajú princípy pneumatických, elektrotechnických a elektronických prvkov automatizačnej techniky. Na pracoviskách s PLC systémami sa študenti zoznamujú s prácou v programoch Zelio-Soft, LOGO!, Step7 a TIA Portal pre PLC Siemens. Laboratórne stoly sú vybavené notebookmi a presnými diagnostickými prístrojmi: termokamerou, vibrometrom, pyrometrom a ďalšími. Žiaci tu pod vedením odborných pedagógov vytvárajú z mechanických, elektrických a elektronických komponentov komplexné mechatronické systémy, tie pripravujú do prevádzky, programujú ich, pracujú s technickými a konštrukčnými podkladmi a starajú sa o ich údržbu a opravy po stránke hardwarovej i softwarovej.

Ponúkame štúdium vhodné aj pre dievčatá

V súčasnosti máme najväčší počet dievčat v študijnom odbore technické a informatické služby v elektrotechnike. Základ tohto odboru je viac-menej ekonomický, štúdium účtovníctva, administratívy a korešpondencie je ale obohatené o základné vedomosti a zručnosti v odbore elektrotechnika, čo je pre absolventov veľkou výhodou pri uplatnení sa na trhu práce. O to viac práve tu na Považí. Naši „TIS-kári“ sa učia aj podnikať, a to prostredníctvom vlastnej študentskej spoločnosti, a svoje schopnosti si majú možnosť porovnať s rovesníkmi z iných stredných škôl na rôznych súťažiach a študentských veľtrhoch, kde už dosiahli viaceré úspechy. V tomto odbore môže každý študent získať aj certifikát o absolvovaní vzdelávania v podvojnom účtovníctve v programe Omega a tiež aj osvedčenie o štátnej skúške v písaní na počítači.

Dievčatá s technickými ambíciami majú, samozrejme, dvere otvorené aj v ostatných študijných odboroch na našej škole a o ich uplatnení sa v praxi netreba pochybovať. Malý podiel žien v pracovných kolektívoch technicky zameraných firiem pociťuje ako negatívum dnes snáď každý zamestnávateľ. Brány našej školy pravidelne opúšťajú aj absolventky v oblasti strojárstva, elektrotechniky či mechatroniky. Ich zastúpenie je v porovnaní s odborom TIS síce oveľa skromnejšie, ale o to viac vítané.

Kontakt: SPŠ, Obrancov mieru 343, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel.: 042/442 12 89