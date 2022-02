Ukrajinskí bratia: Kolega nám ponúkol svoj domov, ako útočisko pre naše rodiny

Ukrajinci pracujúci na Považí nevedia, či sa vrátiť k rodinám do vojnovej zóny alebo zostať na Slovensku.

Rakety dopadli aj do Kyjeva. (Zdroj: TASR)

POVAŽIE. Dvaja bratia Oleg (41) a Vladimir (43) prišli na Slovensko pred niekoľkými rokmi z ukrajinského mestečka Novomykolaivka blízko mesta Melitopoľ, len niekoľko desiatok kilometrov od anektovaného Krymu.

Pracujú v oblasti stavebníctva, obaja sú murári a pomáhajú aj v poľnohospodárstve, keďže v domovskej Ukrajine sú z farmárskej rodiny. Na Slovensko prišli s cieľom zarobiť trochu viac peňazí a pomôcť svojej rodine, aby mohli žiť lepšie a ich deti mohli študovať.

Teraz prežívajú neopísateľný strach a je veľmi ťažké vidieť silných mužov, ako potláčajú slzy strachu a boria sa s bezradnosťou. Nevedia, či sa majú vrátiť k rodinám priamo do vojnovej zóny alebo zostať na Slovensku, odkiaľ sa budú usilovať dostať svoje rodiny do bezpečia.

Nie je to prvý vojnový konflikt, ktorý v ich okolí prebieha. No napriek tomu je podľa slov bratov Olega a Vladimira táto situácia vážnejšia, keďže útoky zasiahli celú krajinu. Ako sa zhodli, nie je miesta v krajine, kam by sa ich rodina mohla uchýliť, lebo všade je hrozba rovnaká.

V článku sa dočítate Ako ďaleko je rodina Ukrajincov pracujúcich na Považí od ostreľovanej zóny?

Podali očité svedectvá o konflikte?

Ako prežívajú tento deň v blízkosti ostreľovaných miest?

Ako sa zachovali kolegovia bratov pracujúcich na Slovensku?

Potláčaný strach prepukol naplno

Štvrtkové ráno 24. Februára bolo pre všetkých iné a plné mrazivých pocitov. Prebudili sme sa do konfliktu neznámych rozmerov, ktorý je tesne za hranicami našej krajiny. Zvieravé pocity strachu prežívajú bratia z mestečka na juhovýchode Ukrajiny už niekoľko týždňov, odkedy začalo napätie medzi Ukrajinou a Ruskom eskalovať.

„Keď sme sa v roku 2014 dostali bližšie k demokracii a demokratickej Európe, boli sme radi. Mysleli sme si, že začína nová éra. Anexia Krymu bol ťažký úder, no vtedy dosť priestorovo ohraničený. Ďalšie konflikty v neďalekých lokalitách Donecka a Luhanska nám naháňali strach a videli sme, že ľudia tam žijú v bojovej línií,“ povedal Ukrajinec Oleg.

“ Nevedeli sme sa dovolať nikomu z rodiny, boli to minúty totálnej hrôzy. Len sme sledovali na internete, ako lietajú rakety a modlili sa, aby to neboli naše domy. „ Ukrajinci Oleg a Vladimir

Vyjadrenia ruského prezidenta sa v posledných mesiacoch pritvrdzovali a ako vravia bratia, naháňali strach. „O to viac, keď v tej krajine žijete, lebo vidíte, čo tie slová spôsobujú. Pozorovať zvonka, v televízií, na internete je jedna vec, ale prežívať úplne iná.“