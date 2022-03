Logopedička: Zhoršená reč môže byť prejavom vážnejšej diagnózy

Na Slovensku dospelí nevyhľadávajú pomoc logopéda, výnimkou sú stavy po úrazoch a cievnych mozgových príhodách. Rečové poruchy sa oproti minulosti nerozšírili, ale vieme ich diagnostikovať skôr, a to aj na základe vybraných signálov, ktoré opisuje skúsená logopedička.

Marie Sartoryová pôsobí ako ambulantný klinický logopéd v Púchove už viac ako 20 rokov. Vo svojej odbornej praxi sa venuje problémom a poruchám reči, ktoré sa vyskytujú rovnako u detí, ako aj u dospelých.

Aké rečové problémy riešite najčastejšie? Kedy zbystriť a začať sledovať rečové prejavy dieťaťa?



Spektrum rečových problémov a diagnóz, s ktorými sa stretávame v ambulancii, je veľmi pestré, najčastejšie sú to však narušené výviny reči s poruchou koncentrácie a oneskoreným vývinom multisenzorického vnímania, poruchy výslovnosti jednotlivých hlások alebo skupín hlások známe ako dyslálie a hlasové poruchy.



Spôsob a úroveň komunikácie je dôležité sledovať už od útleho veku dieťaťa, a to ešte predtým, ako sa dieťa začne verbálne, teda slovne prejavovať, pretože na jeho ďalší vývin reči má veľký vplyv úroveň vnímania a porozumenia reči najbližšieho okolia. To znamená, že je potrebné, aby rodina sledovala, či dieťa reaguje primerane na otázky, príkazy, a či sa správne orientuje v priestore. Jednoducho povedané, či rozumie tomu, čo mu hovoríme.



Aký je časový vývoj reči?



Prvé slová by sa vo všeobecnosti mali u zdravých detí začať objavovať okolo prvého roka a postupné spájanie slov do krátkych viet nastupuje väčšinou do druhého roka.

