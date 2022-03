Ukrajinského chlapca sa ujala žena, ktorá tiež ušla pred vojnou

Cez naše hrance prechádzajú aj osamelé deti. Jeden z chlapcov skončil aj v Považskej Bystrici.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V Krízovom centre Čakanka v Považskej Bystrici už od minulého týždňa prebýva niekoľko matiek so svojimi deťmi, ktoré utiekli z Ukrajiny pred vojnou. Jedným z obyvateľov centra pre matky s deťmi je aj 17-ročný chlapec, ktorý na územie Slovenska prišiel sám. Jeho rodina zostala na Ukrajine a on tak pri príchode nemal žiadneho zákonného zástupcu.

Bez zastúpenia dospelej osoby však dieťa nemôže byť zapísané ani do školy. Štát na tieto prípady vypracoval postupy a snaží sa prostredníctvom súdov pracovať čo najrýchlejšie, aby bolo o takéto deti postarané.

V prvom rade úrady preverujú, či na Slovensku majú tieto deti iných príbuzných alebo blízke osoby, ktorým by mohli byť zverené do starostlivosti. Do dnešného dňa však viac ako 80 detí museli umiestniť do centier pre rodiny a deti.

Maloleté deti bez sprievodu na hranici

Tisíce utečencov pred hrôzami Ruskej invázie na Ukrajinu, najmä matky s deťmi, prechádzajú denne cez našu východnú hranicu. Po nevyhnutnej administratíve a humanitárnej pomoci koordinujú rôzne organizácie ich presun ďalej od hranice.

V článku sa dočítate: Prečo niektoré deti prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko samé?

Ako v takomto prípade postupujú úrady?

Sú aj v Považskej Bystrici takéto deti?

Aký je osud chlapca bez rodičov v krízovom centre?

Ako pomohli v považskobystrickej škole ukrajinským deťom, aby si ľahšie zvykli?

„Väčšina utečencov cez našu krajinu len prechádza a putujú ďalej na západ za svojimi rodinami, ktoré už dlhšie žijú v iných štátoch. Menšia časť zostáva na Slovensku,“ povedala dobrovoľníčka Júlia.

Každým dňom je podľa jej slov organizácia prechodu utečencov organizovanejšia. „Na toto nebol nikto pripravený. Aj tak sa všetkým podarilo vcelku rýchlo sa spamätať a všetko beží už plynulo.“