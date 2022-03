Hádzanári Považskej Bystrice pôjdu do play off s novým brankárom

Hádzanári Považskej Bystrice pred posledným zápasom základnej časti, šlágrom proti Tatranu Prešov, čakali na meno súpera v play off. Zraneného brankára Kovačina by mohol nahradiť gólman, ktorý doteraz chytával práve za Tatran.

Pred šlágrom, ktorý sa hrá v nedeľu v Športovej hale od 16.00 h, sme sa porozprávali s trénerom MŠK Václavom Strakom.

Koho by ste si v play off priali?

Už nie je veľa variant, vyzerá to na Nové Zámky. Ešte je variant Bojníc, čo by bolo z geografického hľadiska lepšie. Ale je to play off, v ňom sa stierajú rozdiely medzi favoritmi a outsidermi. Chystáme sa na to, že to bude ťažké už od prvého kola. Určite si nevyberáme a trénujeme poctivo.

