Aké typy cukrovky poznáme ?

Cukrovka alebo diabetes mellitus je ochorenie, pri ktorom telo nevie dobre hospodáriť s glukózou - čiže cukrom.

Glukóza je jednou z najdôležitejších látok v ľudskom tele. Život bez nej nie je možný. Všetky bunky ľudského tela glukózu nepretržite potrebujú, pretože z nej získavajú energiu. Hospodárenie s glukózou riadi hlavne hormón nazývaný inzulín, ktorý sa tvorí v pankrease - podžalúdkovej žľaze. Pri cukrovke toto hospodárenie s glukózou nefunguje. Je to porucha, pri ktorej nadmerne stúpa hladina glykémie - čiže cukru v krvi. Cukor v krvi môže stúpať z rôznych dôvodov. Podľa toho rozlišujeme niekoľko typov cukrovky.

Najdôležitejšie a najčastejšie sú dva z nich.- cukrovka 1 a 2 typu.

Cukrovka 1 typu vzniká vtedy, keď bunky v pankrease prestávajú vyrábať inzulín. V tele sú zvýšené tzv. autoprotilátky, ktoré zničia bunky pankreasu – tie, čo za normálnych okolností vyrábali inzulín. Je to teda autoimunitné ochorenie. Tento typ vzniká najčastejšie u detí a mladých dospelých. Vznik nesúvisí s tým, či je človek štíhly alebo má nadváhu. Vznikne nezávisle na tom, čo človek robil, čo jedol a aké boli jeho zvyklosti. Nikto za jeho vznik nemôže. Prejaví sa hlavne zvýšeným pitím a močením. Je to celoživotné liečiteľné, ale nevyliečiteľné ochorenie s jedinou možnou liečbou – podávanie inzulínu vo forme podkožných injekcií. Inzulín sa podáva pomocou inzulínových pier alebo inzulínovou pumpou. V dnešnej dobe sú veľkým pomocníkom aj glukózové senzory, ktoré dokážu monitorovať 24 hodín denne hladinu cukru - glukózy v krvi a komunikujú s mobilným telefónom alebo s inzulínovou pumpou. Dôležitou súčasťou liečby je tiež zdravá racionálna strava s obmedzením rýchlych cukrov a dostatok pohybu, ktorý tiež znižuje hladinu cukru v krvi.

Cukrovka 2 typu vzniká vtedy, keď telo nevie na inzulín dobre reagovať, stráca k nemu vnímavosť. Pankreas ho vyrába dosť, aj viac ako je zvyčajné. Cukrovka 2 typu je oveľa častejšia ako 1 typ. Najčastejšie vzniká u ľudí, ktorí majú vrodenú dispozíciu a súčasne majú nadváhu, obezitu, sedavý spôsob života, nedostatok pohybu, stravu s vysokým obsahom tukov a voľného cukru, stres. Často prebieha niekoľko rokov skryto, bez príznakov. Významnú rolu v rozvoji hrá vek. Dlhší čas neliečená cukrovka s dlhotrvajúcou vysokou hladinou krvného cukru sa prejaví častým močením, väčším objemom moču, veľkým smädom, zvýšenou únavou, častejšími infekciami (najmä kvasinkovými zápalmi) a horším hojením rán. Lieči sa diétou - zdravou racionálnou stravou a dostatkom pohybu, ak to nestačí, pridávajú sa tabletky a následne sa zahajuje liečba inzulínom.

Tehotenská cukrovka - gestačný diabetes - je cukrovka vzniknutá počas tehotenstva. Najčastejšie vzniká u žien, ktoré majú vrodenú dispozíciu. Negatívne faktory, podporujúce jej vznik, sú obezita a nedostatok pohybu. U veľkej väčšiny žien prebieha bezpríznakovo a zistí sa u gynekológa pri laboratórnom vyšetrení - zvýšená hladina cukru v krvi v teste, ktorý absolvuje každá tehotná žena v rámci preventívnej prehliadky. Liečba spočíva v diétnych opatreniach a ak je to nevyhnutné, v liečbe inzulínom. Tehotenská cukrovka odznie po pôrode. Neskôr, vplyvom nesprávnej životosprávy sa môže prejaviť formou diabetu 2 typu.

MODY diabetes - "maturity-onset diabetes of the young" je vzácny typ cukrovky. Pri tomto type bunky pankreasu pracujú nedokonale, lebo je porušený jeden z génov. Je to geneticky podmienený diabetes, dedí sa z generácie na generáciu, je tu charakteristický výskyt v rodine najmenej v dvoch - troch generáciách po sebe. Riziko prenosu na potomkov je 50 %. Dôkaz MODY sa robí genetickým vyšetrením. Môže prebiehať neškodne, no môže mať aj závažné komplikácie.

