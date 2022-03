Okresný úrad sa sťahuje, využijú priestory po súde

Ikonickú výškovú budovu v centre Považskej Bystrice čaká posudzovanie pred prípadnou rekonštrukciou.

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Všetci, ktorí pracujú vo výškovej budove v centre mesta, známej ako ABŠO, sa presúvajú do nižších podlaží. Celý Okresný úrad Považská Bystrica tak zaplní prízemnú časť budovy, kde v minulosti sídlil Okresný súd.

Sťahovanie už začalo, všetky odbory by tak už klientom mali byť čoskoro k dispozícií v nových priestoroch. Ďalšie inštitúcie, ako je Štátna potravinová a veterinárna správa, Štatistický úrad a iné, sa presunú do spodnej časti výškovej budovy.

Aktuálne prebieha vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti, ktorá má predchádzať samotným návrhom na rekonštrukciu unikátnej budovy. Dovtedy je prvoradá bezpečnosť. Keďže všetky inštalácie sú ešte pôvodné a budova bola postavená v rokoch 1968 až 1978, vyššie poschodia zostanú neobsadené.

Štúdia všetko rozhodne

Ikonická výšková budova v centre Považskej Bystrice, Administratívna budova štátnych orgánov, ktorú všetci poznajú ako ABŠO, je už dlho predmetom diskusií, ako dopadne. Jej stav je nelichotivý, od ukončenia výstavby v roku 1978 neboli realizované takmer žiadne opravy ani rekonštrukcia.