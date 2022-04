Nerada ostávam hodnotená ako účastníčka Superstar, hovorí víťazka Košického zlatého pokladu

Mladá hudobníčka sa niekedy cíti prekliata. Najprv stopol hudobné vystúpenia covid, teraz vojna. Napriek spoločenskej situácii sa jej podarilo počas pandémie zúčastniť Superstar a vyhrala autorskú súťaž Košický zlatý poklad.

Speváčka Andy Lou žila do jedenástich rokov v Beluši, potom sa presťahovala do Púchova. Dostala sa do päťdesiatky najlepších v Superstar 2020 a v rovnakom roku vyhrala aj Košický zlatý poklad s piesňou Vesmír. V septembri chystá debutové EP.

Ako vás ovplyvnili v tvorbe a pri výbere profesie rodičia?

Obaja pracujú ako učitelia, čo som najmä ako násťročná intenzívne vnímala. Chcela som ísť vlastnou cestou a robiť hudbu, ale oni ma odhovárali. Nevnímali môj výkon ako výnimočný a chýbali mi podľa nich prostriedky a kontakty dostačujúce na profesionálnu dráhu hudobníčky.

Ako istotu som si zvolila štúdium jazykov. Otec ako ruštinár ma brával do Ruska. Budoval vo mne vzťah k melodike a spevavosti jazyka. Nie som vyslovene študijný typ, na rozdiel od sestry. Vzájomne nás porovnávali. Na základnej škole učila mama, na gymnáziu potom otec. Sestra je perfekcionistka, ktorá musí všetko zrealizovať na 100 percent. Ja som sa naučila na skúšku tri otázky a jednu z nich som si vytiahla. V mladosti ma porovnávanie trápilo, dnes sme blízke kamarátky. Riešime módu, tešíme sa zo vzájomných úspechov, podporujeme sa a niekedy spolu nenávidíme celý svet. Venovala som jej jednu pieseň.

Svoj čas sa snažím venovať veciam, na ktorých mi naozaj záleží. Aj keď som troška kaviarenský povaľač. Mám rada svoje pohodlie a spoločnosť. Časom to pochopili aj rodičia a teraz ma v hudbe podporujú.

Ako prebiehalo obdobie, kedy ešte okolie nevnímalo váš hudobný potenciál?

V hudbe mi na začiatku nemal kto pomôcť alebo poradiť. Tvrdohlavo som šla za svojím cieľom. Vedela som, že je to najlepší spôsob, ako vyjadriť seba. Že je to proces a miesto, kam patrím a kde viem, kto som.