Zákaz parkovania na chodníku zrušili, parkoviská však pribúdajú

Projekt rozširovania záchytných parkovísk pokračuje aj po zastavení účinnosti sporného zákona.

Šéfredaktor - MY Považská

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Zákaz parkovania vozidiel na chodníkoch skomplikoval život najmä obyvateľom veľkých sídlisk, kde pôvodné parkoviská neboli dimenzované na dnešné množstvo vozidiel. Na najväčšom považskobystrickom sídlisku Rozkvet rozbehli v uplynulom roku projekt budovania záchytných parkovísk a pristúpili aj k zmene organizácie dopravy vo viacerých lokalitách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Asi najvýraznejšou je okolie Základnej školy Slovenských partizánov, kde bol dlhodobo problém s kolíziami automobilov a chodcov. Prvé parkovacie miesta nad školou, kadiaľ bude viezť hlavný príjazd, už vybudovali.

Napísali sme

Napísali sme Okresný úrad sa sťahuje, využijú priestory po súde Čítajte

K dvom záchytným parkoviskám v exponovanej časti sídliska v týchto týždňoch pribudne tretie. Ľudia sú však zvyknutí parkovať priamo pri bytových domoch.

Musia si tak navyknúť na nový spôsob parkovania, ktorý im v konečnom dôsledku život uľahčí.

Krúženie už odpadne

Ako hovoria niektorí obyvatelia sídliska Rozkvet, podvečerné krúženie pomedzi bytové domy sa už stalo súčasťou ich života. „No je to otravné, keď idete niekoľko minút a hľadáte voľný kúsok na parkovanie. Samozrejme, každý sa snaží uchmatnúť si miesto čo najbližšie k vchodu. No je to tak, že sme už akosi zleniveli a nechce sa nám prejsť pešo ani 50 metrov,“ povedal Jaroslav Boško.

V článku sa dočítate Kde pribudnú nové parkovacie plochy a koľko ich bude?

Pre koho budú určené?

Ako je to s novým príjazdom ku základnej škole na Rozkvete?

Dá sa ešte parkovať na chodníkoch alebo to zákon zakazuje?

+ Zapojte sa do ankety

Sídlisko Rozkvet je kompletne vystavané v svahovitom teréne. Stavebné riešenia akýchkoľvek úprav infraštruktúry v už existujúcej zástavbe sú teda náročné.